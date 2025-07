Médico se torna réu após parto que deixou bebê com sequelas graves

Do UOL, em São Paulo

Um médico virou réu em um processo criminal por lesão corporal contra uma mãe e um bebê após complicações no parto em abril de 2022.

O que aconteceu

Wesley Timana Yovera, conhecido nas redes sociais como "doutor Cegonho", virou réu após um bebê ficar com sequelas graves em decorrência de um parto. Segundo o Fantástico, da TV Globo, o Ministério Público do Paraná apresentou uma denúncia contra o médico.

"Marketing" do médico foi o que chamou a atenção dos pais da criança. "Ele fazia um marketing de sonho, com muitos mimos, muitos agrados e isso acabou nos envolvendo", disse Larissa Elias Cardoso Martins, mãe de Luca, 3.

Perto do parto, Larissa começou a sentir contrações na véspera da Páscoa. Todos os exames pré-natais indicavam que o bebê estava saudável.

O trabalho de parto se estendeu por 27 horas e as dores dela aumentaram, o que levou o marido a sugerir uma cesárea. "Falei: 'olha, Wesley, deu. Chega. Conheço a Larissa, ela está muito fraca. Acho que é hora de fazer uma cesárea'", disse Leandro Nogueira Martins ao médico.

Durante o trabalho de parto, Leandro afirma que flagrou Wesley fazendo pilates no quarto. "Quando eu abri a porta do banheiro, ele estava fazendo aquelas barras de pilates, se pendurando ali e a equipe dando risada. Isso, para mim, é chocante".

Médico procurou pelo batimento de Luca e não encontrou, tomando a decisão de retirar o bebê da barriga sem anestesia, relembra Larissa. "Luca foi levado para a UTI neonatal em parada total, sem nenhum batimento cardíaco."

Wesley alegou que o procedimento foi feito porque a cesárea levaria mais tempo e o bebê poderia não resistir. "Esse bebê ia a óbito", disse ele.

Luca ficou 91 dias internado na UTI. Segundo a família, ele sofreu uma lesão cerebral extensa e foi diagnosticado com paralisia cerebral grave, decorrente de sofrimento fetal prolongado.

Criança não chora e nem sorri, lamenta Larissa. "Luca é uma criança de 3 anos que nunca atingiu nenhum marco de desenvolvimento. Ele não chora. Ele não sorri."

Denunciado pelo Ministério Público

O Ministério Público do Paraná denunciou o médico por lesão corporal contra mãe e filho, alegando que ele demorou para realizar o parto. A demora, segundo o MP, teria causado as sequelas neurológicas permanentes no bebê. A mãe também teve complicações graves após o nascimento.

Wesley não se exime da culpa e acredita que o Conselho Regional de Medicina do Paraná deva investigar o caso. "Eu não estou me eximindo de culpa. Eu acho válido que o CRM investigue, que o Ministério Público investigue. Por quê? Porque tem coisas mesmo que precisam ser avaliadas", disse Yovera.

Larissa foi liberada pelo hospital, mas três dias depois voltou a passar mal. Os exames revelaram que ela estava com uma rotura uterina ativa e hemorragia interna.

Defesa de Wesley afirma que a denúncia foi formulada sem que o médico fosse ouvido. "Impossibilitando o médico de apresentar sua versão dos fatos".

Além da denúncia criminal, Wesley também responde a dois processos ético-profissionais no Conselho Regional de Medicina do Paraná. Ele é investigado por "causar dano ao paciente, por ação ou omissão" e por indícios de imprudência ao retardar a indicação da cesárea.