Duas pessoas morrem em acidente dentro de parque turístico na Serra Gaúcha

Duas pessoas morreram ontem em um acidente dentro de um parque turístico em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha.

O que aconteceu

Um homem e uma mulher morreram em um acidente no Mátria Parque de Flores. Eles tinham 61 anos, mas as identidades não foram reveladas. De acordo com nota do parque, divulgada hoje, acidente envolveu um veículo.

Parque informou que vítimas receberam suporte "desde os primeiros instantes". No entanto, não há mais informações sobre o acidente. Local disse que autoridades foram acionadas para esclarecer os fatos.

Mátria Parque de Flores ficou fechado hoje. "Em respeito à família e a todos os nossos visitantes, o parque estará fechado neste domingo, dia 6 de julho de 2025", escreveu a administração, em nota publicada no Instagram oficial.

O UOL entrou em contato com Secretaria de Segurança Pública do estado, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Local fica a cerca de 100 km de Porto Alegre. Em 2023, era considerado o maior parque de flores das Américas, com 50 hectares distribuídos em 30 jardins com 12 mil árvores plantadas e 9 milhões de mudas, sendo que 22 mil delas (rosas) vindas da Alemanha.

Passeio pode ser feito a pé ou de carro. Como são oito quilômetros de caminhada, é possível alugar uma bicicleta elétrica, scooter, patinete, triciclo ou mini carro de golfe.