Lula se solidariza com famílias de vítimas do Texas: 'Tristeza'

O presidente Lula manifestou hoje, nas redes sociais, solidariedade às vítimas das enchentes que atingem o Texas, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Lula disse que acompanha "com tristeza" as notícias sobre a tragédia. "Tragédias como essa, que já causou mais de cinquenta mortes, além de ter deixado mais de vinte crianças desaparecidas, comovem a todos, em qualquer lugar do mundo", escreveu o presidente no X (antigo Twitter).

Petista declarou que "todo o povo brasileiro" se solidariza com famílias das vítimas. "Que Deus os ajude neste momento difícil", disse.

Que as autoridades do condado de Kerr, do estado do Texas e do governo norte-americano tenham sucesso nos trabalhos de resgate e de auxílio aos atingidos por esse desastre.

Lula

Caminhão ficou preso em árvore após inundações na margem do rio Guadalupe, no Texas Imagem: Jim Vondruska/Getty Images via AFP - 5.jul.2025

Itamaraty lamentou ontem o desastre, mas usou o comunicado para chamar atenção para as mudanças climáticas. "O governo do Brasil reafirma que as alterações climáticas intensificam eventos extremos e aumentam a frequência de desastres semelhantes, o que torna ainda mais urgente a necessidade de medidas conjuntas por parte da comunidade internacional"

O presidente americano Donald Trump retirou o país do Acordo do Clima de Paris, que prevê medidas para combater o aquecimento global. Além disso, ele retirou fundos de mecanismos globais de proteção às florestas e, na sexta-feira, assinou uma nova lei que desmonta subsídios para arcar com a transição energética nos EUA. Quase US$ 500 bilhões em ajuda do Estado para carros elétricos e outras fontes renováveis de energia foram abolidas no Orçamento.

Lula já fez criticas públicas aos posicionamentos de Trump sobre a questão climática. Em fevereiro, disse que o presidente não viria ao Brasil para participar da COP-30 porque "não quer compromisso" com o meio ambiente. Durante missão oficial à França em junho, no entanto, o petista disse que convidaria Trump a comparecer ao evento.

Pedestres passam por destroços das chuvas que atingiram o Texas e deixaram dezenas de mortos Imagem: Marco Bello/Reuters - 05.jul.25

Buscas continuam no Texas

59 pessoas já morreram por causa das chuvas, segundo o jornal americano New York Times. Entre elas, estão 15 crianças. O número total de desaparecidos continua incerto.

Equipes de resgate continuam buscando por sobreviventes. Com o passar das horas, no entanto, as chances de encontrar pessoas com vida diminuem.

Governo do estado acionou socorristas para grupo de 27 meninas desaparecidas. Elas faziam parte de um grupo de quase 750 crianças que participavam do acampamento cristão para meninas Camp Mystic, próximo ao Rio Guadalupe, que transbordou, provocando as enchentes. O governo do presidente Donald Trump acionou a Guarda Costeira e a Agência Federal de Resposta a Desastres.

Corpos de quatro meninas, que tinham entre 8 e 9 anos, foram encontrados ontem. Elas estavam em Camp Mystic, uma colônia de férias funciona há cem anos às margens do rio Guadalupe, que transbordou rapidamente com as chuvas.