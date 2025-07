Na cúpula do Brics, Lula pede reforma do Conselho de Segurança da ONU

Do UOL, no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) na abertura da reunião de cúpula dos países-membros e parceiros do Brics, hoje, no Rio de Janeiro (RJ).

O que aconteceu

Lula chamou atenção para a "fragilidade" do Conselho de Segurança. Também o qualificou de "arcaico".

As reuniões do Conselho de Segurança da ONU reproduzem um enredo cujo desfecho todos conhecemos: perda de credibilidade e paralisia. Para superar a crise de confiança que enfrentamos, é preciso transformar profundamente o Conselho de Segurança. Torná-lo mais legítimo, representativo, eficaz e democrático.

Presidente Lula

O Conselho de Segurança da ONU é composto de cinco membros permanentes. China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos têm poder de veto. Outros dez membros são rotativos, com mandatos de dois anos.

O presidente Lula defendeu inclusão de novos membros. Lula afirmou que incluir países da Ásia, da África, da América Latina e do Caribe no Conselho não é só uma questão de justiça, mas de garantir a sobrevivência da ONU.

Adiar esse processo torna o mundo mais instável e perigoso. Cada dia que passamos com uma estrutura internacional arcaica e excludente é um dia perdido para solucionar as graves crises que assolam a humanidade.

Presidente Lula

Direito internacional

O presidente destacou, ainda, a escalada de conflitos no mundo e disse que a recente decisão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) de aumentar gastos militares alimenta uma corrida armamentista. No final de junho, os líderes dos 32 países que compõem a organização concordaram em elevar os gastos com defesa para 5% do PIB (Produto Interno Bruto) de cada país até 2035. Para Lula, o direito internacional se tornou "letra morta" junto com a solução pacífica de conflitos.

É mais fácil destinar 5% do PIB para gastos militares do que alocar os 0,7% prometidos para Assistência Oficial ao Desenvolvimento. Isso evidencia que os recursos para implementar a Agenda 2030 existem, mas não estão disponíveis por falta de prioridade política.

Presidente Lula

O que está em discussão na cúpula

A cúpula do Brics acontece hoje e amanhã no Rio de Janeiro. Para hoje, estão previstas sessões plenárias em que os chefes de Estado vão debater temas como segurança e reforma da governança global, fortalecimento do multilateralismo, economia e Inteligência Artificial.

Duas declarações serão produzidas. Na agenda de hoje também estão previstas a adoção de duas declarações conjuntas dos países-membros, uma sobre a reunião de cúpula e outra sobre Inteligência Artificial.

Brics fez declaração conjunta em apoio à convenção da ONU. Ontem, após reunião dos ministros de finanças e presidentes dos Bancos Centrais, os países divulgaram três declarações conjuntas. Além da declaração ministerial, foram feitos um documentos em apoio à Convenção da ONU sobre Cooperação Tributária Internacional e outro sobre a revisão de cotas do FMI, em apoio à reforma do sistema financeiro internacional. O bloco defende uma nova arquitetura tributária global baseada em equidade, soberania e justiça fiscal. O Brics destaca a importância de tributar "pessoas físicas de alto patrimônio líquido".

Brasil exerce presidência do Brics. O país assumiu o posto em janeiro deste ano. Entre os objetivos da presidência brasileira no bloco estão promover debates sobre inteligência artificial e financiamentos para combater as mudanças climáticas nos países do Sul Global.

Grupo reúne representantes de 11 países membros permanentes. São eles Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Indonésia. São considerados países parceiros do Brics: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.