Este mictório em formato de sapo faz sucesso por R$ 44; confira avaliações

Assim como andar e falar, o desfralde também faz parte do desenvolvimento da criança. E para auxiliar nesse momento, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo de mictório infantil popular entre compradores.

O modelo sapinho da marca Buba está entre os mais vendidos na Amazon, com mais de 500 compras somente no mês passado e nota 4,5 (do total de 5). Confira a seguir as características dele, o que os compradores dizem sobre o produto e os pontos de atenção.

O que diz o fabricante

Formato lúdico e divertido de sapo

Com alvo giratório, para facilitar o aprendizado

Feito em polipropileno

Compartimento removível para facilita a limpeza

Com ventosas para fixar na parede

O que diz quem comprou

Entre as mais de 2,8 mil avaliações, alguns compradores destacam que o mictório údico atrai a atenção das crianças, ajudando-as no processo de desfralde. Além disso, eles ressaltam que o produto é fácil de higienizar.

Lembrando que cada criança tem seu tempo: esperei o tempo dele de acordar com a fralda seca. (...) Utilizar o sapinho para o desfralde do meu filho foi um incentivo porque além de lúdico, fica na altura da criança, fácil de limpar e evita o risco de queda de subir nessas escadinhas pra usar o sanitário Mariana

Maravilhoso mictório, facilita demais a vida de qualquer mãe, amei o produto super indico. Além do custo-benefício, você desfralda seu filho com a maior facilidade Ademir Santos

Meu filho de dois anos adorou, está sendo bem estimulante para ele. Está usando pelo menos uma vez ao dia, tem ajudado nesse processo de desfralde. Aderiu bem a parede Juliana

Pontos de atenção

No entanto, alguns clientes relatam que as ventosas não têm muita aderência e que é necessário um reforço para fixar o mictório na parede.

O mictório torna o desfralde bem mais tranquilo. O recipiente é fácil de limpar. O único ponto a destacar é a ventosa, que necessita de uma fita para fixar melhor na parede Aryelle P.

Muito bom pra estimular o bebê nessa fase desafiadora do desfralde, passei um mês mostrando, ensinando e incentivando até que ,enfim, ele foi fazer xixi na salinha. (...) [Mas] O produto não cola bem na cerâmica, tive que usar cola resistente. Ozanaide

Gostei da qualidade, mas as ventosas não grudam, fica caindo o tempo inteiro! Vou precisar parafusar na parede Edenir Barros

