Leão é abatido na Turquia após fugir e ferir um homem

Um leão que havia escapado de um parque temático próximo à cidade turca de Antália foi morto a tiros neste domingo, após atacar um homem, informaram autoridades e a mídia local.

O leão, chamado Zeus, escapou do parque temático Terra dos Leões, em Manavgat, a cerca de 60 quilômetros de Antália, pouco antes das 21h30 de Brasília, informou o governador local.

O animal atacou Suleiman Kir, um trabalhador agrícola que dormia em um campo de pistaches com a mulher, descreveu o jornal BirGun. Kir lutou com o leão antes de ele fugir e ficou ferido.

O agricultor contou ao jornal que percebeu a presença do leão quando acordou para as orações da madrugada. "Estávamos cobertos com mantas e, quando soou o chamado para a oração, tentei me levantar, mas não consegui. De repente, senti algo tocando meu pé esquerdo e, quando finalmente consegui me levantar, vi que era algo enorme: pensei que fosse um cachorro", descreveu, ainda em choque com o incidente.

Kir também descreveu sua luta com o leão em um vídeo publicado na internet: "Pedimos ajuda, mas não havia ninguém. Como o leão mordia minha panturrilha e meu pescoço, eu o agarrei pelo pescoço e comecei a apertar, e ele recuou. Naquele momento, as forças de segurança chegaram. Se eu não tivesse sido forte, não estaria aqui agora."

O animal foi abatido "porque representava um perigo para as pessoas e o meio ambiente", explicou o governador da Antália. Autoridades abriram uma investigação sobre o incidente.

De acordo com o BirGun, cerca de 30 grandes felinos residem no parque Terra dos Leões.

