Hoje é Dia: Dia do Rock, criação do ECA e 1ª Copa são destaques

O que não faltam neste dia 13 de julho são eventos marcantes. Há datas que celebram um dos gêneros musicais mais populares do mundo, a proteção das crianças e o esporte.

Hoje é o Dia Mundial do Rock. A data é celebrada desde 1985, quando foi realizado o Live Aid, megafestival simultâneo organizado em 13 de julho de 1985 por Bob Geldof e Midge Ure, com o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. Esta matéria da Radioagência Nacional de 2023 conta as origens da efeméride. Já a TV Brasil falou sobre a data em 2020 e 2022.

Neste domingo (13), também é o dia da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi há 35 anos, em 1990, que a Lei 8.069 se tornou um marco na proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil. A legislação, que estabelece direitos, deveres e políticas públicas voltadas ao público infantojuvenil, foi tema de uma edição do Ajudante Digital, podcast da Radioagência Nacional, e, ainda, de conteúdo do Repórter Brasil em 2020.

Também hoje, dia da final da 1ª Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a primeira edição da história da Copa do Mundo de seleções completa nada menos do que 95 anos. Foi neste dia, em 1930, que a Copa do Uruguai começou. O torneio contou com 13 seleções e marcou o início da maior competição de futebol do planeta. Em 2018, a Radioagência Nacional relembrou este episódio histórico com um especial que pode ser ouvido abaixo:

Música erudita e popular

Para além do rock'n roll, a semana também tem datas que remetem a outros estilos musicais. Nesta segunda-feira (14), a criação da Academia Brasileira de Música completa 80 anos. Fundada em 1945 pelo maestro e compositor Heitor Villa-Lobos, a Academia Brasileira de Música tem como missão preservar e promover o patrimônio musical brasileiro. Em março, o Antena MEC fez uma edição especial sobre a data. Há 10 anos, foi o Repórter Brasil que falou da instituição:

Ainda no campo da música clássica, o dia 16 de julho é marcado pelos 85 anos de nascimento de Arthur Moreira Lima. Falecido em 2024, ele é conhecido como um dos maiores pianistas da história do Brasil e por levar a música clássica aos mais diversos públicos, inclusive por meio de turnês em caminhões-palco. Matérias da Agência Brasil e do Música e Músicos do Brasil (da Rádio MEC) já falaram sobre ele:

Para o lado "mais popular" da música, temos os 105 anos de nascimento de Elizeth Cardoso. Conhecida como "Elizeth, a Divina", ela foi uma voz marcante na Era de Ouro do Rádio e também uma das maiores intérpretes da música brasileira. A trajetória dela foi lembrada no De Lá Pra Cá em 2011 e por programas da Rádio MEC em 2020 e 2021.

Nossa Senhora e florestas

A semana ainda tem datas importantes para o reforço da religiosidade e da preservação natural. No dia 16, a proclamação de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil completa nada menos do que 95 anos. Foi em 1930 que o papa Pio XI fez o decreto. Em 2018, o História Hoje falou sobre a data:

Já o dia 17 de julho é o Dia de Proteção às Florestas no Brasil. A data, que busca promover a preservação dos ecossistemas florestais, fundamentais para o equilíbrio ambiental e a biodiversidade, foi tema do Viva Maria no ano passado:

*Confira a lista completa de efemérides de Julho de 2025

13 a 19 de julho de 2025 13 Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (35 anos) Início da primeira Copa do Mundo, no Uruguai (95 anos) Realização do Festival de rock "Live Aid" (40 anos) - organizado por Bob Geldof e Midge Ure, com o objetivo de arrecadar fundos a fim de combater a fome na Etiópia Morte do músico gaúcho Luiz Cosme (60 anos) - atuou como violinista na Orquestra da Rádio Nacional, e na década de 1940 assumiu a organização de programas radiofônicos na Rádio do Ministério da Educação e Cultura (atual Rádio MEC) Dia Mundial do Rock Fundação da Casa de Portugal em São Paulo (SP) (90 anos) - importante polo da Associação de imigrantes portugueses 14 Criação da Academia Brasileira de Música por Heitor Villa-Lobos (80 anos) 15 Morte do político pernambucano Severino Cavalcanti (5 anos) A sonda Mariner 4 transmitiu as primeiras fotos de Marte (60 anos) Golpe de bitcoin no Twitter (5 anos) - crime coordenado, comprometendo contas verificadas e oficiais Dia Mundial das Habilidades dos Jovens - data reconhecida pela ONU Primeira transmissão do programa "Sala de Concerto", na MEC FM (39 anos) 16 Morte do compositor fluminense Sidney Miller (45 anos) Criação do Programa de Integração Nacional (PIN) (55 anos) Nascimento do pianista erudito fluminense Artur Moreira Lima (85 anos) Nascimento da cantora fluminense Elizeth Cardoso (105 anos) Morte do advogado, escritor, historiador, ensaísta, jornalista e político pernambucano Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho (25 anos) Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Padroeira do Brasil, pelo Papa Pio XI (95 anos) 17 Registrada precipitação durante quase todo o dia de neve na cidade de Curitiba (PR) (50 anos) - conhecida como a Nevada em Curitiba Morte do jornalista, radialista e apresentador de TV paulista José Paulo de Andrade (5 anos) Dia de Proteção às Florestas no Brasil Inauguração do Elite Clube, depois Gafieira Elite (95 anos) 18 Morte do bispo alagoano Dom Henrique Soares da Costa (5 anos) Dia Internacional Nelson Mandela - instituído pela Assembleia Geral da ONU em apoio à data comemorativa iniciada em 2009, pela Fundação Nelson Mandela, para incentivar as pessoas a dedicarem 67 minutos de seu tempo na ajuda ao próximo. Nelson Mandela dedicou 67 anos de sua vida a serviço da humanidade Nascimento do compositor popular capixaba Jair Amorim (110 anos) Encerramento das atividades da TV Tupi (45 anos)

