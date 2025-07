Hoje é Dia: Cazuza e Vinicius de Moraes são destaques da semana

A semana entre os dias 6 e 12 de julho de 2025 é marcada, principalmente, pela lembrança do legado de músicos e compositores brasileiros e internacionais. No dia 7 de julho, a morte de Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, completa 35 anos.

À frente da banda Barão Vermelho ou em carreira solo, ele marcou o rock nacional com suas letras intensas e sua personalidade transgressora. Mesmo depois de sua morte, em 1990, ele ainda é um ícone da música nacional. Programas da EBC como o Na Trilha da História e o Recordar é TV fizeram edições especiais sobre Cazuza, que podem ser vistas e ouvidas abaixo.

Também na segunda-feira (7), Ringo Starr completa 85 anos. Como baterista dos Beatles, ele contribuiu para a formação do som de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Ainda ativo, ele lançou "Look Up" em janeiro de 2025 (que foi tema do Música no Mundo, da MEC AM). Sua trajetória também foi contada pelo História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2015.

Já no dia 9 de julho, a morte de um dos maiores compositores da música brasileira completa 45 anos. Foi nesta data, em 1980, que o "poetinha" Vinicius de Moraes faleceu e deixou um legado como poeta e compositor. Um pouco de sua vida, incluindo a composição de clássicos da MPB, foi contada na Agência Brasil, Radioagência Nacional e no programa Ver TV.

Fora da música, a semana também marca os 35 anos da morte de João Saldanha, que foi jornalista, escritor e ex-técnico da Seleção Brasileira. Conhecido por sua franqueza e paixão pelo futebol, foi figura marcante dentro e fora dos campos (na imprensa esportiva). A demissão dele às vésperas da Copa de 1970 (considerada uma perseguição da Ditadura) e sua trajetória foram contadas pelo Stadium (TV Brasil) e pelo Todas as Vozes (Rádio MEC).

Datas comemorativas e aniversário de programa da EBC

A semana também tem datas de celebração e conscientização. Já no dia 7 de julho, a primeira veiculação do programa Som Infinito (um dos poucos voltados à música sacra no país) completa 40 anos. Atração da rádio MEC FM, ele pode ser ouvido aos domingos às 7h da manhã ou acessado no site das Rádios EBC.

Já o dia 8 de julho é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. A data, que celebra a importância da pesquisa e da ciência no desenvolvimento do país, já foi tema de matéria do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, e de matéria do Repórter Brasil, da TV Brasil.

No dia 10 de julho, é celebrado o Dia Mundial da Saúde Ocular. A data, que visa reforçar a importância dos cuidados com a visão, foi citada em matérias do Repórter Brasil em 2020 e 2022. O mesmo dia é conhecido como o Dia Nacional da Pizza. A data é celebrada desde 1985, quando a cidade de São Paulo fez um concurso sobre a melhor receita, já foi relembrada no Repórter Brasil em 2017 e 2018 e, ainda, contada pelo História Hoje em 2015.

Para fechar a semana, temos o Dia Mundial da População em 11 de julho. A data existe desde 1987 e serve para relembrar o dia em que o planeta atingiu a marca simbólica de 5 bilhões de habitantes. A efeméride e sua importância já foram destaque no Viva Maria e Rádio Animada.

*Confira a lista completa de efemérides de 6 a 12 de julho de 2025

6 a 12 de julho de 2025 6 Nascimento do líder espiritual tibetano Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, o 14º e atual Dalai-lama (90 anos) Nascimento do músico de rock and roll estadunidense William John Clifton Haley, Bill Halley (100 anos) - ele é creditado por muitos como primeiro a popularizar este tipo de música no início dos anos 1950, com seu grupo Bill Haley & His Comets e a canção "Rock Around the Clock" Morte do músico, compositor, arranjador e maestro italiano Ennio Morricone (5 anos) - compôs partituras para cinema e televisão 7 Morte do cantor, compositor e violonista mineiro Nuno Soares, o Carlos Alberto (5 anos) - também chamado de "Rei do Bolero" Morte do escritor e médico britânico nascido na Escócia, Arthur Ignatius Conan Doyle (95 anos) - mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes, consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal Nascimento do dramaturgo, poeta, contista, prosador, comediógrafo, crítico e jornalista maranhense Artur de Azevedo (170 anos) - ao lado de seu irmão, o escritor Aluísio Azevedo, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras Nascimento do cantor e compositor fluminense Luís Barbosa (115 anos) Morte do cantor, compositor, poeta e letrista fluminense Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza (35 anos) Morte do jornalista, bibliotecário e produtor musical mineiro Ezequiel Neves (15 anos) Nascimento do músico, compositor e ator britânico Sir Richard Starkey, o Ringo Starr (85 anos) - ganhou fama como baterista dos Beatles A primeira performance dos Três Tenores - Luciano Pavarotti, José Carreras e Plácido Domingo - que ocorreu nas Termas de Caracala, em Roma, Itália (35 anos) Em Brasília, uma cobra da espécie naja picou um estudante de veterinária, desencadeando uma investigação policial sobre tráfico de animais silvestres (5 anos) Estreia da faixa infantil da TV Brasil Animada (8 anos) Primeira transmissão do programa "Som Infinito", na MEC FM (40 anos) 8 Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador Sergipe emancipou-se politicamente da Bahia (205 anos) 9 Morte do poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor fluminense Vinicius de Moraes (45 anos) Morte da cantora, compositora e instrumentista fluminense Marília Batista (35 anos) - integrou o elenco da Rádio Nacional, desde a sua inauguração, em 12 de setembro de 1936, onde passou a integrar o grupo vocal As Três Marias Criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (55 anos) Início da realização da primeira edição global e digital da Campus Party, um dos maiores festivais de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo (5 anos) - por conta da pandemia de covid-19, o evento foi realizado de forma totalmente online, com transmissões simultâneas da Campus Party Digital Brasília, além das edições da Amazônia e Goiás. O evento foi gratuito e teve como objetivo fortalecer Brasília no cenário tecnológico, promovendo debates, palestras e arrecadação de doações para a organização Médicos sem Fronteiras 10 Criação da Academia da Força Aérea (AFA) da Força Aérea Brasileira, situada em Pirassununga (SP) (65 anos) Morte do jornalista, escritor e político fluminense Alfredo Sirkis (5 anos) Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, do Museu Nacional e da Universidade Regional do Cariri apresentaram um fóssil de dinossauro de uma espécie inédita encontrado em 2008 na unidade geológica Formação Romualdo, no Ceará, o Aratasaurus museunacionali, animal terrestre e carnívoro (5 anos) Dia Mundial da Saúde Ocular Dia Nacional da Pizza 11 Dia Mundial da População - comemoração sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU após o "Dia dos 5 Bilhões" de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a então quantidade recorde de 5 bilhões de pessoas 12 Morte do jornalista, escritor e treinador de futebol gaúcho João Saldanha (35 anos) - trabalhou nas rádios Nacional, Globo, Tupi e Jornal do Brasil, TVs Rio, Manchete e Globo e assinou colunas nos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e revista Placar Morte do maestro, compositor, arranjador, saxofonista e clarinetista paulista de choro, samba e jazz Paulo Moura (15 anos) - considerado um dos principais nomes da música instrumental do Brasil Dia de Malala - a ONU declara o Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousurfzai

