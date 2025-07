Grécia resgata centenas de migrantes próximos das ilhas de Gavdos e Creta

ATENAS (Reuters) - A Grécia resgatou centenas de migrantes próximos das ilhas de Gavdos e Creta, no sul do país, em cinco incidentes separados desde sexta-feira, informou a guarda costeira neste domingo.

Mais de 430 migrantes foram vistos e resgatados a cerca de 25 milhas náuticas de Gavdos, a ilha mais ao sul da Grécia, no domingo, disse a guarda costeira em um comunicado.

Em um incidente separado, também no domingo, a agência de fronteira Frontex da União Europeia resgatou 96 migrantes a bordo de dois barcos ao largo de Creta, informou a guarda costeira. Os migrantes estão agora sendo levados para Creta, a maior e mais populosa ilha da Grécia.

As chegadas de migrantes do nordeste da Líbia que tentam atravessar para a Europa aumentaram nos últimos meses. Eles vêm principalmente do Oriente Médio e do norte da África, incluindo cidadãos do Sudão, devastado pela guerra, e cidadãos do Egito e de Bangladesh.

No mês passado, Atenas disse que enviaria duas fragatas para perto das águas territoriais da Líbia para ajudar a conter o fluxo. Também instou a Líbia a cooperar mais estreitamente com a Grécia e a UE para impedir que os migrantes partam de lá ou para devolvê-los antes que saiam das águas territoriais da Líbia.

Em outro incidente no domingo, um meio de comunicação grego publicou imagens que mostram dezenas de migrantes pulando de uma lancha rápida para a água antes de chegar à praia de Creta.

(Reportagem de Angeliki Koutantou, Alkis Konstantinidis e Renee Maltezou)