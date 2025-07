EUA estão próximos de vários acordos comerciais, diz Bessent

Por Andrea Shalal e Nathan Layne

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão perto de fechar vários acordos comerciais antes do prazo de 9 de julho, quando as tarifas mais altas entrarão em vigor, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, no domingo, prevendo vários anúncios importantes nos próximos dias.

Bessent disse ao programa "State of the Union", da CNN, que o presidente Donald Trump também enviaria cartas a 100 países menores com os quais os EUA não têm muito comércio, notificando-os de que enfrentariam taxas tarifárias mais altas, definidas pela primeira vez em 2 de abril e depois suspensas até 9 de julho.

"O Presidente Trump enviará cartas a alguns de nossos parceiros comerciais dizendo que, se vocês não avançarem, em 1º de agosto vocês voltarão ao nível tarifário de 2 de abril. Portanto, acho que veremos muitos acordos muito rapidamente", disse Bessent à CNN.

Desde que assumiu o cargo, Trump desencadeou uma guerra comercial global que abalou os mercados financeiros e fez com que os formuladores de políticas se esforçassem para proteger suas economias, inclusive por meio de acordos com os EUA e outros países.

Em 2 de abril, Trump anunciou uma tarifa básica de 10% e valores adicionais para a maioria dos países, alguns chegando a 50%. A notícia agitou os mercados financeiros, levando o presidente dos EUA a suspender todas as tarifas, exceto a taxa básica de 10%, por 90 dias -- até 9 de julho -- para dar mais tempo às negociações para garantir acordos, mas o processo se mostrou mais desafiador do que o esperado.

Bessent negou que 1º de agosto fosse um novo prazo para as negociações. "Estamos dizendo que é agora que as coisas estão acontecendo. Se você quiser acelerar as coisas, faça isso. Se quiserem voltar à taxa antiga, a escolha é de vocês", disse ele à CNN.

Kevin Hassett, que chefia o Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, em uma entrevista no programa "Face the Nation" da CBS, ofereceu alguma margem de manobra para os países envolvidos em negociações sérias.

"Sabe, os Estados Unidos estão sempre dispostos a conversar com todos sobre tudo o que está acontecendo no mundo", disse ele. "Há prazos, e há coisas que estão próximas, e talvez as coisas sejam adiadas para além do prazo", disse Hassett, acrescentando que Trump decidiria se isso poderia acontecer.