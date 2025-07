Se você tem até R$ 60 mil para comprar um carro usado com câmbio automático, este conteúdo é para você.

Sou Felipe Carvalho, especialista em procura e avaliação de carros usados, e preparei uma lista com sete modelos automáticos que podem ser encontrados por esse valor, aproximadamente.

A seleção inclui apenas carros com até cinco anos de uso, ou seja, modelos relativamente novos, com boa mecânica e custo-benefício interessante.

A lista está organizada dos mais antigos para os mais novos.

Confira:

1 - Toyota Etios Hatch 1.3 X 2020

Imagem: Divulgação

Trata-se de um carro confiável, com motor de baixa manutenção e câmbio automático de quatro marchas. Mesmo fora de linha, o Etios tem boa liquidez no mercado. A versão hatch com motor 1.3 tem valor em torno de R$ 58.500 de acordo com a Tabela Fipe.

2 - Toyota Etios Sedan 1.5 X 2020

Imagem: Divulgação

Traz mais espaço interno e porta-malas em comparação ao hatch. Também usa câmbio automático de quatro marchas, mas com motor 1.5. A Fipe está por volta de R$ 59 mil.

3 - Volkswagen Voyage 1.6 automático 2020

Imagem: Simon Plestenjak/UOL

Diferentemente das versões I-Motion, esse tem câmbio automático de verdade, com 6 marchas. Usa motor 1.6 16V e tem valor de Fipe em torno de R$ 60.500.

4 - Peugeot 208 1.6 Active Pack 2020

Imagem: Divulgação

Modelo bonito, moderno e bem equipado, mesmo sendo a versão de entrada. Usa motor 1.6 16V com câmbio automático de seis marchas. A Fipe gira em torno de R$ 61.500, um pouco acima dos 60 mil, mas ainda dentro da margem.

5 - Caoa Chery Arrizo 5 RX 2020

Imagem: Divulgação

É um sedã com motor turbo e câmbio CVT. Embora seja pouco lembrado no mercado e tenha baixa liquidez, é uma boa opção para quem quer qualidade e não se preocupa tanto com revenda. A Fipe é de aproximadamente R$ 62.500.

6 - Renault Logan Zen 1.6 CVT 2021

Imagem: Divulgação

Este é um sedã compacto com bom espaço interno e amplo porta-malas. Usa motor 1.6 16V com câmbio CVT. A carroceria tem estilo um pouco mais elevado, o que pode não agradar visualmente a todos. Tabela Fipe: R$ 59 mil.

7 - Volkswagen Gol 1.6 Automático 2022

Imagem: Divulgação

Este é o carro mais novo da lista, equipado com motor 1.6 16V e câmbio automático de seis marchas. Apesar da pouca idade, muitos exemplares estão mal conservados. Se encontrar um em bom estado, é uma ótima opção. Tabela Fipe: cerca de R$ 59 mil.