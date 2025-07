Sofá retrátil com três lugares está com 36% off: 'Confortável e grandão'

Para quem busca mais conforto na hora de descansar ou assistir à TV ter um sofá retrátil pode fazer a diferença. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo de três lugares com 36% de desconto que tem feito sucesso entre compradores.

O sofá da marca Joly Barsa Gralha Azul tem mais de 1,7 mil avaliações no Magalu e recebeu nota 4,7 (do total de 5) dos compradores. Confira abaixo as principais características do modelo e a opinião de consumidores para tirar suas dúvidas.

O que diz o fabricante

Encosto reclinável

Revestimento em veludo

Rodinhas para facilitar o uso e deslocamento

Assento com molas e espuma de densidade D-23

Peso suportado: 100 kg por assento

Largura: 206cm; altura: 98cm; profundidade: 158cm

Disponível nas cores bege e marrom

O que diz quem comprou

Alguns compradores elogiam o sofá principalmente pelo conforto e pelo tamanho.

Amei! Ele é lindo e confortável! Grandão também Bruna

O sofá é perfeito e ficou muito lindo na minha sala, superconfortável. Indico muito, vale super a pena e o preço é bem acessível. Comprem sem medo Gisele

Sofá lindo, entrega rápida e os entregadores super prestativos Tais

Sofá maravilhoso, superou minhas expectativas. Material ótimo, e confortável. Recomendo muito Lidyane

Pontos de atenção

Antes de comprar o modelo é preciso ter atenção às medidas. Um dos consumidores avaliou que o sofá é maior do que parece nas fotos do anúncio.

Eu gostei bastante dele. É muito confortável e lindo. Idêntico às fotos, só que na foto não mostra que ele é grande na parte de trás, justamente por causa do assento que é bem comprido. A minha sorte foi que coube no meu espaço ao lado da porta de entrada da sala. Para quem tem sala pequena, não recomendo. Daniela

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.