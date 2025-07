Cabeça de múmia que se move e visão: como é achado o sucessor do Dalai Lama

O líder budista tibetano Dalai Lama confirmou que vai reencarnar após sua morte e que a identificação do seu sucessor deve ser feita por membros do Gaden Phodrang Trust, o escritório da Sua Santidade o Dalai Lama.

O que aconteceu

O Dalai Lama afirma que as autoridades religiosas do budismo tibetano é que devem conduzir os procedimentos de reconhecimento do seu sucessor "com base em tradições passadas". Os monges consultarão as tradições e os Protetores do Dharma —entidades de sua fé— para encontrar o próximo Dalai Lama, escreve o líder em carta publicada em seu site.

"Ninguém tem nenhuma autoridade para interferir neste assunto", afirmou o Dalai Lama. Ele se refere a uma declaração de Pequim de que o governo chinês é que aprovaria a reencarnação e que o ritual deveria ser conduzido na capital por meio de uma celebração antiga chinesa. O Tibete foi anexado pela China em 1950; o Dalai Lama vive em exílio na Índia desde 1959.

O atual Dalai Lama já havia declarado anteriormente que era possível que, quando o momento chegasse, não houvesse sucessor. De acordo com o budismo, as reencarnações só são necessárias enquanto houver karmas ou emoções destrutivas de que um ser deve se libertar.

Para os tibetanos, este Dalai Lama, que completa 90 anos hoje, é o 14º. Como os antecessores, ele é uma reencarnação de uma entidade conhecida como Avalokiteshvara, um ser iluminado de grande compaixão que atua há séculos como líder político e espiritual do povo do Tibete.

Como foi feito o reconhecimento do atual Dalai Lama?

Após a morte de um Dalai Lama, monges de senioridade recebem "sinais" de onde o líder religioso encarnou. Além disso, o antecessor pode deixar pistas de onde poderá ser encontrado novamente. No caso do antecessor do atual Dalai Lama, sua cabeça estava virada para o sul, mas se virou para o nordeste durante o processo de mumificação —o que sinalizaria onde a criança (reencarnação do Dalai Lama) estaria.

O lama regente após a morte do 13º Dalai Lama teve uma visão. Ao olhar para as águas de um lago sagrado, Lhamoi Lhatso, ele viu as letras tibetanas "Ah", "Ka" e "Ma" flutuando, além de uma imagem de um monastério de três andares com um telhado turquesa e dourado, um caminho que levava a um monte e uma casa pequena com calhas de formatos estranhos, narra o site do atual líder.

O monge teve convicção de que a letra "Ah" se referia a Amdo, uma província no nordeste do Tibete como a cabeça do antecessor indicou. Por isso, uma equipe de buscas foi enviada para lá. O processo de decifrar a visão ainda continuou, chegando-se à conclusão de que "Ka" deveria indicar o mosteiro de Kumbum, que tinha três andares e um telhado turquesa. Os monges passaram então a procurar montes em vilarejos e a pesquisar as casas ao redor para encontrar uma que correspondesse ao formato da visão.

Os monges viram galhos retorcidos de madeira de zimbro no telhado da casa da família do atual Dalai Lama e se convenceram de que a reencarnação estaria por perto. Em vez de revelarem por que visitavam a área, decidiram pedir à família para pernoitar ali. O líder da equipe de buscas, o lama Kewtsang Rinpoche do mosteiro de Sera, se disfarçou de empregado e passou a brincar com a criança mais nova da casa, que tinha dois anos.

A criança reconheceu Kewtsang Rinpoche e passou a chamá-lo "Sera lama, Sera lama", segundo o relato. O grupo deixou o local e voltou com objetos do 13º Dalai Lama, que havia morrido quatro anos antes, e os dispôs na frente do menino misturados a outros itens que não pertenciam ao líder religioso. O pequeno de dois anos reconheceu os itens do Dalai Lama anterior e repetia "é meu, é meu". Ele então foi considerado como a nova encarnação e levado da casa dos pais para viver em um mosteiro.

É possível que os monges ainda estivessem procurando por outros sinais. Reportagens antigas como a do jornal britânico The Guardian citam relatos de que os monges tinham uma lista de 12 candidatos prováveis a serem a encarnação do Dalai Lama antes da confirmação. Eles ainda teriam procurado um menino com pernas listradas como as de um tigre, orelhas grandes e a impressão de uma concha na palma de sua mão, mas este dado não aparece em informações oficiais.

Há outras técnicas para achar o próximo Dalai Lama?

O próprio antecessor pode deixar uma carta com instruções e indicações de onde a reencarnação pode acontecer. Ainda segundo o Escritório da Sua Santidade o Dalai Lama, a reencarnação também pode ser capaz de recontar com precisão fatos da vida anterior, além de reconhecer objetos e pessoas como aconteceu com o atual.

Mestres espirituais "confiáveis" podem ser requisitados para que façam previsões, assim como outros oráculos "mundanos". Aparições para médiuns via transes e visões em lagos sagrados podem ajudar a indicar quem é a criança.

Quando monges não conseguem reconhecer o novo Dalai Lama entre os candidatos, é possível realizar um ritual de adivinhação. É colocada uma bola de uma massa (zen tak) diante de uma imagem sagrada e é invocado o poder da verdade para que se receba a resposta.

A reencarnação costuma ser uma criança nascida após a morte do Dalai Lama anterior. Mas o próprio líder já reconheceu a possibilidade de que se manifeste em uma emanação (ma-dhey tulku) antes de sua morte, já que seres superiores desta linhagem teriam esta capacidade de se manifestar em centenas ou milhares de corpos ao mesmo tempo, todos pertencentes ao mesmo fluxo de consciência e conectados através do karma e orações.

Dalai Lama rejeita a urna dourada. O sorteio, que já foi realizado em outros casos de lamas, foi imposto por chineses aos tibetanos em diferentes períodos históricos, mas não é considerado um método profético ou espiritual.

Atual líder ainda "previu" o fim da sua vida e o apontamento do sucessor. Em 2011, ele escreveu uma carta disponível em seu site em que cita que consultaria os Altos Lamas, as tradições budistas tibetanas e o povo do Tibete para avaliar se a reencarnação de Dalai Lamas deveria continuar —algo que só aconteceria caso a continuação de seu trabalho fosse considerada necessária, diz.