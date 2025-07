'Água está nos levando': jovem mandou mensagem antes de desaparecer no Texas

"A água está nos levando", descreve Joyce Bandon na última mensagem que enviou à sua família. Ela estava em uma casa situada às margens do Rio Guadalupe, no estado americano do Texas, quando ele transbordou, arrastando tudo em seu caminho.

Tempestades que atingiram na madrugada da última sexta-feira cidades do condado de Kerr causaram a cheia do rio, que inundou bairros, derrubou árvores e construções e devastou áreas de colônias de férias para crianças.

Parentes e amigos se mobilizaram para encontrar Joyce, 21, que estava com três amigos na casa de campo de um deles, onde o grupo passava o feriado nacional de 4 de julho. Choveu com força durante toda a noite e, aparentemente, os amigos não conseguiram buscar um refúgio a tempo.

"A casa desabou por volta das 4h. A última mensagem que os pais de Joyce receberam em seu celular foi que a água a estava levando. Depois, perderam o sinal", contou à AFP Louis Deppe, 62, amigo da família e líder do grupo de voluntários que participa das buscas.

O rio perdeu força, mas, às suas margens, o cenário é de destruição. Como se a natureza tivesse se inspirado em uma obra de Salvador Dalí, na margem direita do rio, o corpo de uma vaca está pendurado em uma árvore, com a cabeça presa entre os galhos. Ao seu lado, observa-se uma caminhonete destruída, com as rodas para cima.

Espalhados entre os escombros, dezenas de peixes mortos arrastados pela correnteza começam a se decompor. O barulho ensurdecedor das hélices de helicópteros em busca de corpos ecoa pela área de tempos em tempos, enquanto equipes de resgate percorrem o rio em pequenos barcos.

Membros das forças de segurança do estado vasculham a pé trechos do leito vazio do rio. Galhos de árvores e veículos destruídos são retirados aos poucos da região.

Corpos

Tina Hambly, 55, é mãe da melhor amiga e colega de quarto de Joyce. Ela caminha pelos escombros carregando um remo de caiaque, com o qual mexe em galhos e objetos destruídos, na esperança de encontrar algum sinal de vida.

"Estamos percorrendo um trecho de 11 km. Somos sete equipes, e cada uma percorre pouco mais de 1,5 km tentando encontrar um dos quatro ou qualquer outra pessoa. Há famílias e até desconhecidos ajudando", contou Tina.

Na cidade de Hunt, uma das áreas mais afetadas foi o acampamento de verão Mystic Camp, onde dezenas de meninas de 8 e 9 anos estavam desaparecidas. Seus pertences, como brinquedos, roupas e toalhas, estavam espalhados, e as cabanas onde elas dormiam foram invadidas pela lama.

Os voluntários que buscam Joyce fizeram algumas descobertas. "Ontem, começamos de manhã. Encontramos duas meninas e depois, por volta das 10h, encontramos outra menina pequena, em uma árvore, em meio a escombros. Informaram que era uma das meninas desaparecidas do Mystic Camp", disse Justin Morales, 36. "Ficamos felizes em poder dar um fim à tragédia das famílias e esperamos poder continuar as buscas."