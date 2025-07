Busca por desaparecidos no Texas entra no 3º dia com previsão de mais chuva

A procura por desaparecidos nas enchentes decorrentes de fortes tempestades no Texas, nos Estados Unidos, chega hoje ao terceiro dia. Há previsão de mais chuvas neste domingo em áreas já atingidas, o que pode agravar a situação.

O que aconteceu

Equipes de resgate continuam buscando por sobreviventes. Com o passar das horas, no entanto, as chances de encontrar pessoas com vida diminuem.

52 pessoas já morreram por causa das chuvas, segundo o NYT. Entre elas, estão 15 crianças. O número total de desaparecidos continua incerto.

Região do Texas está sob alerta de novas chuvas. De acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, há possibilidade de tempestades em Austin, San Antonio e áreas vizinhas, com volumes que podem chegar a 250 mm. "Estamos meio saturados agora. Portanto, qualquer quantidade adicional pode causar inundações", afirmou o meteorologista Jason Runyen ao jornal americano New York Times.

Seis milhões de pessoas estão sob alerta de inundação entre a tarde ou noite de hoje. Com a previsão de mais chuva, o excesso de escoamento pode causar inundações repentinas em áreas baixas, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Governo do estado acionou socorristas para grupo de 27 meninas desaparecidas. Elas faziam parte de um grupo de quase 750 crianças que participavam do acampamento cristão para meninas Camp Mystic, próximo ao Rio Guadalupe, que transbordou, provocando as enchentes. O governo do presidente Donald Trump acionou a Guarda Costeira e a Agência Federal de Resposta a Desastres.

Trump disse nas redes sociais que o governo federal trabalha com as autoridades estaduais e locais. "Nossa secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, estará lá em breve. Melania e eu estamos rezando por todas as famílias afetadas por esta terrível tragédia. Nossos bravos socorristas estão no local fazendo o que sabem fazer de melhor", afirmou, citando a primeira-dama.

Busca desesperada

Pais buscam notícias dos filhos nas redes sociais. Familiares compartilharam mensagens desesperadas e imagens das crianças em perfis e grupos online, na tentativa de encontrar informações. Parentes foram a centros de reunião para localizar familiares e também se arriscam nas buscas.

Pedestres passam por destroços das chuvas que atingiram o Texas e deixaram dezenas de mortos Imagem: 05.jul.25 - Marco Bello/Reuters

Corpos de quatro meninas, que tinham entre 8 e 9 anos, foram encontrados ontem. Elas estavam no acampamento de Camp Mystic, a colônia de férias funciona há cem anos às margens do rio Guadalupe, que transbordou rapidamente com as chuvas.

As famílias de Renee Smajstrla e Sarah Mars, que tinham 8 anos de idade, confirmaram as mortes nas redes sociais. A mãe de Janet Hunt, 9, informou a morte da filha à CNN. A família de Lila Bonner pediu privacidade em meio ao "luto inimaginável". As buscas por outras 27 crianças continuam em andamento. Uma das sobreviventes disse à mãe que conseguiu escapar quebrando a janela da cabana onde dormia.