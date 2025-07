Brics pede 'cessar-fogo imediato' e 'retirada completa' de Israel em Gaza

O grupo Brics pediu neste domingo o "cessar-fogo imediato" e a "retirada completa" de Israel na Faixa de Gaza, segundo a declaração de líderes adotada no primeiro dia da reunião de cúpula no Rio de Janeiro.

"Exortamos as partes a se engajarem, de boa-fé, em novas negociações com vistas à obtenção de um cessar-fogo imediato, permanente e incondicional; à retirada completa das forças israelenses da Faixa de Gaza", afirma o texto do grupo integrado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros seis países.

ffb/app/nn

© Agence France-Presse