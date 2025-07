Brics condena ataques militares contra o Irã

Os países do Brics condenaram neste domingo os "ataques militares" de junho contra o Irã, membro do grupo, em sua declaração conjunta adotada na reunião de cúpula no Rio de Janeiro.

"Condenamos os ataques militares contra a República Islâmica do Irã desde 13 de junho de 2025, que constituem uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas", afirma o texto, que não faz referência a Israel nem aos Estados Unidos, que efetuaram a ofensiva.

app/ll/nn

© Agence France-Presse