Praia é destino preferido de 60% de quem tira férias em julho, diz pesquisa

A praia é o destino mais procurado por 60% dos entrevistados em uma pesquisa que traça o perfil das férias de julho. A estimativa, conforme o levantamento, é que mais de 86 milhões de brasileiros pretendem aproveitar o descanso do período escolar e 71 milhões devem viajar. Os dados estão em uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva. Os bares e restaurantes esperam movimento até 30% maior neste mês, segundo a associação que reúne as empresas do setor.

O que aconteceu

53% dos entrevistados disseram que vão tirar férias em julho. Conforme a pesquisa, levando em conta a proporção, isso pode representar pelo menos 86 milhões de pessoas. O dado mostra que o recesso escolar é o principal motivo.

83% dos que tirarão férias pretendem viajar. Isso pode gerar um número final aproximado em 71 milhões de pessoas. A maior parte escolhe destinos nacionais, principalmente com clima quente. Segundo o instituto responsável pela pesquisa, isso pode representar "uma grande engrenagem que ajuda a girar a economia", uma vez que há impactos na frequência em bares e restaurantes, fora os serviços ligados ao turismo propriamente dito.

Praia é o destino preferido de 60% dos entrevistados. Em outros dados trazidos pela pesquisa, a hospedagem em hotéis e pousadas deve ser a principal escolha, e atividades em família devem dominar o período. Segundo o levantamento, o lazer em grupo, especialmente com filhos, orienta o planejamento. A presença de crianças influência o destino, os gastos e as atividades escolhidas.

Cinema e visitas a amigos e parentes também estão nos planos de quem vai tirar férias este mês. Segundo a pesquisa, 80% dos entrevistados afirmam que gostariam de ir ao cinema, enquanto as visitas ultrapassam 70% dos planos.

Quase metade (49%) pretende participar de eventos religiosos ou retiros durante o mês. Pesquisa foi feita em parceria com a QuestionPro. Foram ouvidas 1.500 pessoas em todo o país entre os dias 17 e 23 de junho.

Bares e restaurantes aguardam visitantes

Movimentação nos estabelecimentos deve aumentar até 30% neste mês. A previsão é da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), que estima um faturamento até 10% maior no período. O Rio de Janeiro e a região de Hortênsias (RS) projetam aumento de 30% durante as férias escolares; Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina, 20%; Pernambuco espera alta de 10%.

Cardápios infantis e adaptados para as regiões são diferenciais. Segundo a Abrasel, restaurantes estão adaptando os cardápios levando em consideração que as crianças devem aparecer mais nos estabelecimentos junto com as famílias. E, em regiões onde o frio está mais intenso — como o Sul e Sudeste, outros tipos de preparos estão sendo levados em conta.