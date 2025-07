Verstappen faz a pole position do GP da Inglaterra de F1

O tetracampeão mundial Max Verstappen foi o mais rápido no treino de classificação disputado neste sábado (5) e vai largar da pole position no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, à frente dos dois pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, segundo e terceiro, respectivamente.

No icônico circuito de Silverstone, onde o primeiro GP de Fórmula 1 foi realizado há 75 anos, o piloto da Red Bull, terceiro na classificação geral, garantiu uma posição favorável no grid para tentar superar Piastri, que lidera o Mundial, e Norris, que está em segundo.

Antes da corrida de domingo, Piastri tem 15 pontos de vantagem sobre Norris e 61 pontos sobre Verstappen, que terá que se manter firme se quiser conquistar o quinto título consecutivo.

"Foi muito delicado com o vento, tudo estava em movimento e esses carros são extremamente sensíveis", disse o holandês, que assim conquistou a 44ª pole position da carreira e a terceira em Silverstone, após as de 2021 e 2023.

O britânico George Russell (Mercedes) conseguiu o quarto melhor tempo e vai dividir a segunda fila com Norris.

As duas Ferrari vão largar da terceira fila, com Lewis Hamilton em quinto e Charles Leclerc em sexto.

Heptacampeão mundial, Hamilton já venceu nove vezes em Silverstone, mas o cenário é pouco favorável para uma décima vitória no domingo.

Desde que deixou a Mercedes no final da temporada passada e se juntou à Ferrari, o veterano piloto de 40 anos não conseguiu subir ao pódio nas corridas principais até aqui na temporada, mas venceu a sprint do GP da China, em março.

Com arquibancadas lotadas e um céu tipicamente inglês, completamente nublado com algumas gotas caindo no início do dia, Hamilton contou com o apoio maciço dos fãs locais, que ainda se lembram da emocionante vitória do ídolo no ano passado.

Os pilotos da Ferrari estarão à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), sétimo, e do francês Pierre Gasly (Alpine), oitavo. O nono é Carlos Sainz (Williams), enquanto o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que terminou em sétimo na classificação, largará em décimo devido a uma punição de três posições por ter sido considerado culpado por um acidente com Verstappen no último domingo, no GP da Áustria.

Por sua vez, o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) não conseguiu passar para o Q2 e ficou com a 16ª posição.

A largada do GP da Inglaterra de Fórmula 1 está programada para às 11h (horário de Brasília) deste domingo.

-- Grid de largada do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

5ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

6ª fila:

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

7ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

8ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

9ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

10ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

hdy/dr/iga/dam/cb

© Agence France-Presse