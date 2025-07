Tucker Carlson diz que vai transmitir entrevista com presidente do Irã

WASHINGTON (Reuters) - O apresentador de talk show conservador dos Estados Unidos, Tucker Carlson, disse em um post online neste sábado que havia realizado uma entrevista com o presidente iraniano Masoud Pezeshkian, que iria ao ar nos próximos dias.

Carlson disse que a entrevista foi conduzida remotamente por meio de um tradutor e seria publicada assim que fosse editada, o que "deve acontecer em um ou dois dias".

Carlson disse que se ateve a perguntas simples na entrevista, tais como: "Qual é o seu objetivo? Você quer entrar em guerra com os Estados Unidos? Você quer guerra com Israel?"

"Há todos os tipos de perguntas que eu não fiz ao presidente do Irã, especialmente perguntas para as quais eu sabia que não conseguiria obter uma resposta honesta, como, por exemplo, "seu programa nuclear foi totalmente desativado pela campanha de bombardeio do governo dos EUA há uma semana e meia?", disse ele.

Carlson também disse que havia feito um terceiro pedido nos últimos meses para entrevistar o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que visitará Washington na próxima semana para conversar com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Trump disse na sexta-feira que discutiria o Irã com Netanyahu na Casa Branca na segunda-feira.

Trump disse acreditar que o programa nuclear de Teerã foi permanentemente prejudicado pelos recentes ataques dos EUA que se seguiram aos ataques de Israel ao país no mês passado, embora o Irã pudesse reiniciá-lo em um local diferente.

Trump também disse que o Irã não havia concordado com as inspeções de seu programa nuclear ou em desistir do enriquecimento de urânio. Ele disse que não permitiria que Teerã retomasse seu programa nuclear, acrescentando que o Irã queria se reunir com ele.

Pezeshkian disse no mês passado que o Irã não pretende desenvolver armas nucleares, mas buscará seu direito à energia nuclear e à pesquisa.

(Reportagem de David Brunnstrom)