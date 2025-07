Trump diz que Ucrânia precisará de mísseis Patriot para sua defesa e repreende Putin

Por Andrea Shalal e Max Hunder

WASHINGTON/KYIV (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Ucrânia precisaria de mísseis Patriot para suas defesas, depois de falar com o presidente Volodymyr Zelenskiy na sexta-feira, e expressou frustração com o fracasso do presidente russo, Vladimir Putin, em acabar com os combates.

Trump disse aos repórteres a bordo do Air Force One que teve uma boa conversa com Zelenskiy, repetindo que estava "muito infeliz" com sua conversa com Putin um dia antes, devido ao que ele chamou de recusa do líder russo em trabalhar em um cessar-fogo.

Perguntado se os Estados Unidos concordariam em fornecer mais mísseis Patriot para a Ucrânia, conforme solicitado por Zelenskiy, Trump disse: "Eles vão precisar deles para defesa... Eles vão precisar de algo porque estão sendo duramente atingidos".

Trump elogiou a eficácia dos mísseis Patriot, chamando a arma de "incrível".

Perguntado sobre as perspectivas de um cessar-fogo, Trump disse: "É uma situação muito difícil... Fiquei muito insatisfeito com meu telefonema com o presidente Putin. Ele quer ir até o fim, continuar matando pessoas - isso não é bom".

Zelenskiy disse que concordou em trabalhar para aumentar a capacidade de Kiev de "defender o céu" à medida que os ataques russos aumentam, acrescentando em uma mensagem no Telegram que ele discutiu a produção conjunta de defesa, bem como compras e investimentos conjuntos com o líder dos EUA.

