Trump diz que cartas tarifárias para 12 países foram assinadas e serão enviadas na segunda-feira

Por Andrea Shalal

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que assinou cartas para 12 países descrevendo os vários níveis de tarifas que eles enfrentariam sobre os produtos que exportam para os Estados Unidos, com as ofertas de "pegar ou largar" a serem enviadas na segunda-feira.

Trump, falando aos repórteres a bordo do Air Force One, enquanto viajava para Nova Jersey, recusou-se a nomear os países envolvidos, dizendo que isso seria divulgado na segunda-feira.

Na quinta-feira, Trump havia dito aos repórteres que esperava que um primeiro lote de cartas fosse enviado na sexta-feira, um feriado nacional nos Estados Unidos, embora a data tenha mudado.

Em uma guerra comercial global que abalou os mercados financeiros e desencadeou uma corrida entre os formuladores de políticas para proteger suas economias, Trump anunciou em abril uma tarifa básica de 10% e valores adicionais para a maioria dos países, alguns chegando a 50%.

No entanto, todas as tarifas, com exceção da taxa básica de 10%, foram posteriormente suspensas por 90 dias para dar mais tempo às negociações para garantir acordos.

Esse período termina em 9 de julho, embora Trump tenha dito na sexta-feira que as tarifas poderiam ser ainda mais altas - variando até 70% - com a maioria delas entrando em vigor em 1º de agosto.

"Assinei algumas cartas e elas serão enviadas na segunda-feira, provavelmente doze", disse Trump, quando perguntado sobre seus planos em relação às tarifas. "Diferentes quantias de dinheiro, diferentes quantias de tarifas."

Trump e seus principais assessores disseram inicialmente que iniciariam negociações com vários países sobre as taxas tarifárias, mas o presidente dos EUA desanimou com esse processo após repetidos reveses com os principais parceiros comerciais, incluindo o Japão e a União Europeia.

Ele tocou nesse assunto brevemente no final da sexta-feira, dizendo aos repórteres: "As cartas são melhores... é muito mais fácil enviar uma carta"

Ele não abordou sua previsão de que alguns acordos comerciais mais amplos poderiam ser alcançados antes do prazo final de 9 de julho.

A mudança na estratégia da Casa Branca reflete os desafios de concluir acordos comerciais, desde tarifas até barreiras não tarifárias, como proibições de importações agrícolas, e especialmente em um cronograma acelerado.

A maioria dos acordos comerciais anteriores levou anos de negociações para ser concluída.

Os únicos acordos comerciais firmados até o momento foram com o Reino Unido, que chegou a um acordo em maio para manter uma taxa de 10% e obteve tratamento preferencial para alguns setores, incluindo automóveis e motores de aeronaves, e com o Vietnã, reduzindo as tarifas sobre muitos produtos vietnamitas para 20%, em vez dos 46% ameaçados anteriormente. Muitos produtos norte-americanos poderiam entrar no Vietnã sem impostos.

Um acordo esperado com a Índia não se concretizou, e os diplomatas da União Europeia disseram na sexta-feira que não conseguiram alcançar um avanço nas negociações comerciais com o governo Trump, e agora podem tentar estender o status quo para evitar aumentos de tarifas.

(Reportagem de Andrea Shalal e Jasper Ward)