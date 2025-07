Sinner avança às oitavas em busca do primeiro título em Wimbledon

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, deu mais um passo em busca de seu primeiro título em Wimbledon, ao se classificar às oitavas de final com vitória sobre o espanhol Pedro Martínez (N.52) neste sábado (5).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-3 e 6-1, em uma hora e 55 minutos na quadra central.

O italiano de 23 anos foi superior do início ao fim da partida, vencendo os cinco primeiros games depois de quebrar duas vezes o saque de Martínez para fechar a primeira parcial em 6-1.

No segundo set, o espanhol cresceu no jogo e equilibrou as ações nos games iniciais, mas Sinner voltou a conseguir duas quebras e se impôs com um 6-3.

E na terceira parcial, o número 1 do mundo encaminhou rapidamente a vitória abrindo 5-0, antes de ceder um game, para depois sacar para o jogo e fechar em 6-1.

Sinner enfrentará nas oitavas de final o búlgaro Grigor Dimitrov (N.21), que horas depois eliminou o austríaco Sebastian Ofner (N.165).

O italiano busca em Wimbledon seu quarto título de Grand Slam, depois de vencer o Aberto da Austrália duas vezes (2024 e 2025) e o US Open no ano passado. Sua melhor campanha no torneio londrino foi na edição de 2023, quando chegou à semifinal.

