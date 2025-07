Rio terá ponto facultativo na segunda-feira devido à Cúpula do Brics

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) estabeleceu ponto facultativo nesta segunda-feira (7) para os órgãos públicos federais localizados no município do Rio de Janeiro (RJ).

A decisão considera a agenda internacional da Cúpula do Brics, realizada neste domingo (6) e na própria segunda-feira, na capital fluminense, com chefes de Estado e de governo dos países membros.

A medida foi estabelecida na Portaria nº 5.405/2025, publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (4).

BRICS

O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, bem como por outros membros recém-admitidos - Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. O grupo representa um dos principais foros de articulação político diplomática dos países do Sul Global, com foco na cooperação em diversas áreas.

Desde 1º de janeiro, o Brics está sob a presidência rotativa do Brasil, guiada pelo lema "Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma Governança mais Inclusiva e Sustentável".

A duração do mandato brasileiro é um ano e se encerrará em 31 de dezembro de 2025.