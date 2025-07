Reino Unido anuncia restabelecimento de relações diplomáticas com a Síria

O Reino Unido anunciou no sábado (5) o restabelecimento das relações diplomáticas com a Síria, que foram rompidas há mais de uma década. Este avanço diplomático para as novas autoridades islâmicas ocorre em um momento de reconstrução do país devastado por mais de 13 anos de conflitos.

A guerra foi desencadeada em 2011 pela repressão aos protestos pró-democracia e muitos países europeus, incluindo o Reino Unido, posicionaram-se contra o presidente Bashar al-Assad.

Londres aderiu às sanções internacionais impostas contra Damasco e, posteriormente, fechou sua embaixada na Síria.

"O Reino Unido está restabelecendo relações diplomáticas porque é do seu interesse ajudar o novo governo a cumprir seu compromisso de construir um futuro estável, mais seguro e mais próspero para todos os sírios", disse o ministro das Relações Exteriores, David Lammy, durante esta primeira visita ministerial britânica à Síria em 14 anos.

Benefício para o Reino Unido

A presidência síria havia relatado anteriormente uma reunião em Damasco entre Lammy e o presidente interino sírio, Ahmad al-Shareh. O ministro britânico também se encontrou com Assaad al-Shaibani, ministro das Relações Exteriores da Síria.

O ministro Lammy enfatizou que uma Síria estável seria benéfica para seu país ao "reduzir o risco de migração irregular, garantir a destruição de armas químicas do governo anterior e combater a ameaça terrorista".

Essas preocupações são compartilhadas por outros países ocidentais, que restabeleceram relações com o novo governo sírio, apesar das preocupações, especialmente em relação ao futuro das minorias.

Ajuda financeira

As novas autoridades contam com o apoio de países para iniciar a fase de reconstrução, cujo custo estimado pela ONU ultrapassa US$ 400 bilhões.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores britânico, Londres prometeu US$ 129 milhões adicionais para fornecer "ajuda humanitária emergencial aos sírios e apoiar a reconstrução". Em março, o Reino Unido já havia prometido US$ 223 milhões para a Síria.

Leia tambémSeis meses após queda de antigo regime na Síria, grupos pró-Assad ameaçam estabilidade do país

A Síria tem vivenciado intensa atividade diplomática desde que as forças islâmicas puseram fim ao regime do clã Assad em 8 de dezembro do ano passado.

(Com AFP)