Luminária em MDF traz elegância à decoração da casa e custa menos de R$ 70

Para quem busca dar um ar de elegância em casa, investir em uma luminária de teto pode ser uma boa solução. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo de pendente em MDF cru que custa menos de R$ 70.

Esse pendente já teve mais de 2.600 vendas na Shopee e recebeu nota 4.9 (do total de 5) dos compradores. Veja os detalhes dessa luminária e a opinião de quem já comprou o produto a seguir:

O que diz a fabricante

Feito em madeira MDF

Capacidade para uma lâmpada

Vem com soquete E27 (universal)

Indicado para ambiente interno ou externo

Produto vai desmontado

O que diz quem comprou

No geral, os compradores elogiam a qualidade do produto, a facilidade de montar e também afirmam que o pendente vai bem embalado, o que evita avarias.

Chegou bem rápido, bem embalado, montagem bem tranquila de fazer, estou encantada, recomendo. Joicy

O produto chegou dentro do prazo, veio bem embalado. Achei a qualidade muito boa e é bem fácil a montagem. Gostei muito e recomendo o produto. Andreia

Chegou tudo certinho, veio bem embalado, sem nenhuma avaria, ótimo produto. São lindas as luminárias, comprem que vocês não vão se arrepender. Super indico amei a compra. Denise Portel

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas pessoas disseram que o produto não é tão fácil assim de montar.

Bonita, porém, por mais que se tenha cuidado com a montagem, não é fácil e nem sempre as peças encaixam facilmente. Todas tive de colar com cola de fixação rápida para uma melhor fixação das hastes. Jaccy

Chegou bem embalado com as instruções de montagem. Qualidade muito boa. Não é superfácil de montar, mas, com atenção e paciência, fica incrível. Vendedor atencioso e educado. Recomendo! Vanessa

Gostei bastante, só achei difícil montar, mas consegui, não achei frágil muito bom o material, e do tamanho ideal. Amei! Telma

