PSG vence Bayern (2-0) e vai à semifinal da Copa de Clubes

Com gols de Désiré Doué e Ousmane Dembélé, o Paris Saint-Germain derrotou o Bayern de Munique por 2 a 0 neste sábado (5), em Atlanta, e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Na reta final da partida, Doué (78') abriu o placar para o PSG e Dembélé (90') selou a vitória do time parisiense, que nos últimos minutos precisou se defender com nove jogadores em campo, após as expulsões de Willian Pacho e Lucas Hernández.

Os franceses vão disputar uma vaga na decisão do torneio contra o vencedor do confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que entram em campo ainda neste sábado.

Esse duelo de semifinal será disputado na próxima quarta-feira, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova York. Nesse mesmo palco, Chelsea e Fluminense quem será o outro finalista da Copa de Clubes.

PSG e Bayern deram um show de futebol ofensivo, com grandes atuações de seus jogadores, que só demoraram a mexer no placar pela inspiração dos goleiros Manuel Neuer e Gianluigi Donnarumma.

O emocionante duelo entre os gigantes europeus só teve como ponto negativo a preocupante lesão sofrida por Jamal Musiala nos acréscimos do primeiro tempo.

O jovem atacante alemão teve que ser retirado do campo maca após ser atingido com força no tornozelo esquerdo por Donnarumma em uma dividida na área do time francês.

- Lesão de Musiala -

Antes do jogo, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao atacante português Diogo Jota, que morreu última quinta-feira em um acidente de carro na Espanha.

Três titulares do PSG (Nuno Mendes, Vitinha e João Neves) conquistaram o título da Liga das Nações da Uefa com a seleção de Portugal ao lado de Jota há um mês.

Desde o apito inicial, os técnicos Luis Enrique (PSG) e Vincent Kompany (Bayern) fizeram seus jogadores pressionarem implacavelmente a saída de bola do adversário, o que gerou várias roubadas de bola em zonas perigosas do campo.

Em uma de suas investidas, Khvicha Kvaratskhelia deixou para trás Dayot Upamecano e ficou cara a cara com Neuer, que primeiro salvou o Bayern com uma defesa e depois tirou a bola dos pés do georgiano.

Donnaruma também teve bastante trabalho no outro lado do campo e, aos 27 minutos, mostrou reflexos impressionantes ao defender uma finalização de Michael Olise.

O Bayern estava colocando o PSG contra as cordas, uma posição que o time francês raramente viveu nesta temporada vitoriosa.

"Era algo que esperávamos, uma partida contra um grande adversário que tornou as coisas extremamente difíceis para nós", analisou Luis Enrique após a partida no Mercedes-Benz Stadium.

Mas os alemães sofreram um grande golpe nos acréscimos do primeiro tempo. Musiala tentou buscar um lançamento longo na área do PSG e ficou preso entre Pacho e Donnaruma, que caiu sobre o tornozelo do atacante do Bayern enquanto mergulhava para pegar a bola. O goleiro italiano, ciente da gravidade da lesão, se ajoelhou visivelmente emocionado no gramado e teve que ser consolado pelos companheiros.

Musiala, de 22 anos, uma das joias do futebol alemão, tinha voltado ao time titular do Bayern após vários meses se recuperando de uma lesão muscular.

- Dembélé homenageia Diogo Jota -

O jogo também não deu trégua no segundo tempo.

Bradley Barcola teve grande chance dentro da área e parou em mais uma grande defesa de Neuer (70').

Quatro minutos depois, Dembélé também não aproveitou um erro do goleiro alemão na saída de bola e finalizou para fora com o gol aberto.

O ataque sufocante do PSG foi recompensado em jogada que começou com mais uma roubada de bola de João Neves e terminou nos pés de Doué, que chutou da entrada da área e pegou Neuer de surpresa.

O PSG defendeu o resultado com unhas e dentes na reta final, principalmente depois da expulsão de dois jogadores.

Pacho recebeu cartão vermelho direto por uma entrada forte em Leon Goretzka (81') e Lucas Hernández (90'+2) foi expulso por atropelar Raphael Guerrëiro.

"Não tenho nada a dizer [sobre as expulsões]. É uma sensação muito estranha. É claro que a primeira ação do Pacho foi para vermelho, mas a segunda definitivamente não foi", considerou Luis Enrique.

O Bayern foi com tudo em busca do empate e, depois de ter um gol de Harry Kane anulado por impedimento, Dembélé garantiu a vitória dos parisienses após uma grande jogada individual de Achraf Hakimi.

Em meio à alegria pelo gol, o camisa 10 do PSG se sentou no gramado e imitou a clássica comemoração de Diogo Jota para homenagear o português.

- Escalações:

Paris Saint-Germain: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Warren Zaire-Emery, 79') - Khvicha Kvaratskhelia (Lucas Beraldo, 84'), Désiré Doué (Lucas Hernández, 79') e Bradley Barcola (Ousmane Dembélé, 70'). Técnico: Luis Enrique.

Bayern de Munique: Manuel Neuer - Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic (Sacha Boey, 34'; Raphaël Guerreiro, 87') - Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi? (Leon Goretzka, 80') - Michael Olise, Jamal Musiala (Serge Gnabry, 46'), Kingsley Coman (Thomas Müller, 80') - Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

