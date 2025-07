Primeiros banhistas se aventuram no rio Sena: "fazia anos que eu sonhava em nadar aqui"

Pela primeira vez desde 1923, o Sena foi autorizado para mergulho neste sábado (5), praticamente um ano após atletas terem competido nas águas do rio durante os Jogos Olímpicos de Paris. Até 31 de agosto, o grande público poderá aproveitar as águas deste que é um dos cartões-postais de Paris.

"Estou muito feliz! Fazia anos que eu sonhava em nadar aqui", comemora Ingrid, uma parisiense de 95 anos. Ela é uma das primeiras a se aventurar em um dos três pontos abertos para o nado no rio. Acompanhada da neta, ela desceu cuidadosamente as escadas em direção às águas do Sena e, sem hesitar, mergulhou.

Neste verão do Hemisfério Norte, três locais no rio parisiense acolherão os banhistas: um perto da prefeitura, no centro, outro na região da Torre Eiffel, no oeste, e um terceiro próximo ao parque de Bercy, no sudeste. Para a aventura, duas regras precisam ser cumpridas: saber nadar e ser equipado por uma boia presa à cintura.

Botes infláveis também foram posicionados ao redor do perímetro de segurança em que os banhistas são autorizados. Tudo sob o olhar atento dos salva-vidas. Às 7h30 da manhã, pelo horário de Paris, eles já estavam a postos para acolher os nadadores.

A capacidade máxima neste sábado foi fixada em 100 visitantes. Nas primeiras horas, 70 banhistas já haviam marcado presença, entre parisienses e turistas.

É o caso de Roany, de 25 anos, cidadão mexicano que está a trabalho na capital francesa. "Eu venho de Cancún e é muito diferente. Lá, temos o oceano. Aqui, é o Sena, portanto um rio. Estou com um pouquinho de medo, mas quero experimentar as diferentes atividades em Paris", disse à emissora pública France 3 antes de mergulhar.

O belga Philippe, de 61 anos, veio a Paris com a companheira especialmente para esta experiência. "A Torre Eiffel pode esperar. A gente quer experimentar os três pontos de banho no rio Sena. Na Bélgica, tirando o mar, é absolutamente proibido nadar em águas doces, e isso é frustrante", explicou à France 3.

25°C no rio Sena

A prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, foi saudar os primeiros aventureiros a mergulharem no rio Sena nesta manhã. Acompanhada da ministra dos Esportes, Marie Barsacq, ela lembrou aos banhistas: "aproveitem bem, está fazendo 25 graus lá dentro!".

Para Hidalgo, a possibilidade de nadar no rio parisiense é também "uma maneira de adaptar a cidade às evoluções das temperaturas". Promessa de campanha, a prefeita planeja a abertura de cerca de 30 pontos do Sena no futuro. Mais de € 1,4 bilhão foram investidos no projeto.

"Paris tem a sorte de estar à frente do seu tempo, porque com o aumento das altas temperaturas em nossas cidades, (...) ocupar os espaços naturais para o banho é essencial ? também evita afogamentos em locais perigosos", reforçou Marie Barsacq.

No que diz respeito à qualidade da água, ela é "excepcional", garantiu o secretário de Segurança Pública da região parisiense, Marc Guillaume. "Monitoramos duas bactérias: E.coli e enterococos. Para a primeira, estamos 10 vezes abaixo dos limites permitidos, e para a segunda, mais de 25 vezes abaixo", garantiu.

Grande polêmica durante os Jogos Olímpicos, a qualidade da água do Sena foi considerada diversas vezes imprópria para os atletas. Para que os banhistas não fiquem doentes como alguns esportistas no ano passado, testes serão realizados diariamente. Em caso de risco para a saúde das pessoas, os pontos de banho no rio parisiense serão interditados.