'Boa distração': pista de carrinhos é opção para criança brincar sem telas

Se você está em busca de uma opção de brinquedo divertida para crianças, pode curtir a dica da pista de corrida Ramp Racer, da Maral. O produto tem feito sucesso entre consumidores, com mais de 900 compras só no mês passado na Amazon.

O brinquedo conta com mais de 2.200 avaliações por parte dos compradores e recebeu pontuação máxima (cinco estrelas) em 83% delas. Separamos adiante as principais características do modelo e o que diz quem o comprou.

O que diz o fabricante sobre esse modelo?

A pista de corrida apresenta três formas de montar

Estão inclusas 28 peças

Acompanha dois carrinhos sortidos

Permite desenvolver a coordenação entre olhos, mãos e dedos

O que diz quem comprou esse produto?

A nota média desse produto é 4,7. Muitos comentários dizem que o produto é resistente, fácil de montar e que as crianças adoram.

Essa rampa é legal porque permite vários encaixes que resultam em diferentes tamanhos e formatos. O nosso sobrinho de 6 anos adorou, porque coloca vários carrinhos para competirem. Material bonito e de boa qualidade. O tamanho é ótimo e evita que crianças menores engulam as peças. Márcio

As crianças vão adorar e usa a criatividade. O meu neto, que tem 2 anos, no primeiro dia fez a pista grande, botou o suporte no final e usou a caixa do brinquedo no meio para não desmontar. Fabiano

Um brinquedo educativo que prende a atenção da criança durante o uso. Vale a pena comprar. Leila Brandão

Superou as expectativas. O pedido chegou no prazo certo e é muito prático para ser montado. O carrinho é bem resistente e divertido para as crianças. Indico muito. Brenda

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas pessoas pontuam que o brinquedo não foi entregue em embalagem adequada. Também há reclamações sobre peças que se desmontam facilmente.

Boa distração. Algumas peças que apoiam as rampas saem com facilidade. Mas nada que impeça a utilização. Vanda

Muito legal. Só não dou 5 estrelas pelo desleixo do envio caixa chegou danificada, não veio nem embalada. Cris

Muito bom, mas é frágil. Para a criançada, é uma festa. Débora

