Pincel fofo, achatado ou chanfrado: qual o melhor para fazer sua maquiagem?

Escolher o pincel certo para cada etapa da maquiagem pode ser tão importante quanto a escolha dos produtos. Muitas vezes, a diferença entre um acabamento natural ou artificial está no tipo de pincel e como ele é usado.

Mas, com tantas opções no mercado, como saber quais pincéis são ideais para cada função? A seguir, maquiadoras ouvidas pelo Guia de Compras UOL esclarecem as principais diferenças entre pincéis e compartilham dicas sobre como usá-los de maneira eficaz.

Como escolher

Cada pincel tem um formato e densidade adequados para diferentes funções. Produtos em pó pedem pincéis mais fofos, enquanto os aplicadores mais densos e duo fiber garantem acabamento polido, especialmente com bases de alta cobertura. Confira:

Base

Alta cobertura: pincéis kabuki ou topo reto;

Bases mais fluidas: pincéis menores e duo fiber;

Aplicação técnica: pincel língua de gato (achatado) para espalhar e esponja para acabamento.

Olhos

Esfumar: pincéis fofos e menores;

Aplicação da sombra: língua de gato para depositar produto;

Delineado: pincel fino para detalhes ou chanfrado pequeno.

Blush e contorno

Chanfrado mais fofo para aplicação precisa;

Pincel de pó pode ser usado para blush e vice-versa, dependendo da técnica.

Dicas para usar os pincéis

Para quem tem dificuldades em esfumar, a maquiadora Renata Santana sugere pincéis de tamanho menor e mais macios. "Se o rosto for pequeno, prefira pincéis menores. Para olhos grandes, modelos maiores facilitam o esfumado", explica.

No entanto, a escolha dos pincéis deve considerar a técnica de cada pessoa. "Eu gosto de aplicar a base com 'língua de gato' e finalizar com esponja. Para esfumar a sombra, o pincel cônico é o que dá o melhor acabamento", diz a maquiadora Flávia Lima.

Vale lembrar que muitos pincéis têm multifunções. O de esfumar pode ser usado para corretivo e iluminador, por exemplo. "No final, cada um adapta conforme a necessidade", afirma Santana.

Cuidados com os pincéis

Para Santana, não é preciso investir em pincéis caros para garantir bons resultados. "Marcas como Macrilan, Niina Secrets, Needs, Nina Makeup e Miss Frandy oferecem excelente custo-benefício e qualidade."

Segundo a especialista, a durabilidade do pincel depende do material e da manutenção. "Gosto de cabos de madeira ou plástico resistente e cerdas macias. Hoje há muitas opções sintéticas de qualidade", diz. Ela afirma ainda que se o pincel for mais barato, é preciso observar a qualidade do cabo para ver se ele está bem colado e se, ao lavar, as cerdas não soltam.

Também é preciso pensar na higienização desses produtos, pois a limpeza de cada item garantirá maior durabilidade do produto. O ideal é lavá-los com sabão de coco ou shampoo de bebê, deixando secar deitado em local arejado.

A limpeza é essencial, já que pincéis sujos, principalmente os usados com produtos cremosos, acumulam bactérias e podem causar alergias e acne Renata Santana, maquiadora

Lima também reforça a importância da limpeza. "Evite deixar os pincéis secando ao sol, pois o calor pode danificar as cerdas."

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.