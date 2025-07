Papa Leão toma primeira medida para tratar de abusos cometidos pelo clero católico

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Leão nomeou neste sábado um arcebispo francês como o novo líder da comissão do Vaticano sobre abuso sexual do clero, na primeira ação pública do pontífice norte-americano para enfrentar uma questão que prejudicou a credibilidade da Igreja global.

Thibault Verny, 59 anos, será o presidente da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e, ao mesmo tempo, continuará sendo o arcebispo de Chambery, no sudeste da França.

A comissão do Vaticano foi criada pelo Papa Francisco em 2014, em um esforço do falecido pontífice para responder depois que escândalos de abuso sexual afetaram a Igreja em países de todo o mundo.

Os escândalos prejudicaram a posição da Igreja como uma voz moral, levaram a processos judiciais que custaram milhões em países de todo o mundo e resultaram em várias renúncias de bispos.

Verny disse que estava empenhado em melhorar as medidas de proteção da Igreja.

"Promoveremos o (...) compartilhamento equitativo de recursos para que todas as partes da Igreja, independentemente da geografia ou circunstância, possam manter os mais altos padrões de proteção", disse ele em um comunicado.

Verny substitui o Cardeal Sean O'Malley, ex-arcebispo de Boston. O'Malley, 81 anos, estava servindo além da idade tradicional de aposentadoria da Igreja, 80 anos, para bispos.

O'Malley havia liderado o grupo desde sua criação.

Embora algumas vítimas tenham elogiado os esforços da comissão, ela também foi prejudicada pela renúncia de vários de seus membros ao longo dos anos.

Em 2023, um proeminente padre jesuíta e conselheiro papal renunciou, dizendo publicamente que tinha preocupações sobre a forma como o grupo estava operando.

Verny foi nomeado membro da comissão por Francisco em 2022. Ele também liderou os esforços de proteção da Igreja francesa.

O'Malley elogiou a nomeação, dizendo em um comunicado que Verny é "um líder colaborativo comprometido com o avanço da adoção global de proteção e salvaguarda, para garantir da melhor forma possível a segurança daqueles que estão sob os cuidados da Igreja em todo o mundo".

(Reportagem de Joshua McElwee)