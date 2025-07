Países emergentes devem se unir para defender multilateralismo, diz Lula

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - Em discurso a empresários no Fórum Empresarial dos Brics, neste sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o bloco e os países emergentes devem se unir para defender o multilateralismo, em um momento que medidas protecionistas crescem no mundo e lembrou que hoje o Brics concentra 40% do PIB Global.

"Diante do ressurgimento do protecionismo, cabe às nações emergentes defender o regime multilateral de comércio e reformar a arquitetura financeira internacional. O BRICS segue como fiador de um futuro promissor", disse o presidente, afirmando ainda que o bloco deve liderar um novo modelo de desenvolvimento, mais sustentável.

Desde o início do governo de Donald Trump o mundo passou a enfrentar uma guerra tarifária imposta pelos Estados Unidos, com a maior parte dos países sendo atingidos por algum tipo de tarifa comercial. O tema sem sido central nas discussões do bloco, e a defesa do multilateralismo será um dos tópicos principais da declaração de líderes da Cúpula, que começa neste domingo, no Rio de Janeiro.

De acordo com uma fonte, o texto deverá seguir a linha da declaração de chanceleres e dos ministros de comércio do bloco, feitas em abril e maio, que condenaram o uso de "medidas protecionistas unilaterais injustificadas" e o aumento indiscriminado de tarifas, mas os negociadores trabalham por uma linguagem ainda mais forte.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)