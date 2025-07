Opep+ acelera aumento da produção de petróleo, adiciona 548.000 bpd em agosto

Por Alex Lawler e Maha El Dahan e Olesya Astakhova e Ahmad Ghaddar

LONDRES (Reuters) - A Opep+ concordou neste sábado em aumentar a produção em 548.000 barris por dia em agosto, acelerando ainda mais os aumentos de produção em sua primeira reunião desde que os preços do petróleo subiram -- e depois recuaram -- após os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã.

O grupo, que bombeia cerca de metade do petróleo do mundo, vem reduzindo a produção desde 2022 para apoiar o mercado. Mas reverteu o curso este ano para recuperar a participação no mercado e após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigir que o grupo bombeasse mais para ajudar a manter os preços da gasolina mais baixos.

O aumento da produção virá de oito membros do grupo - Arábia Saudita, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Kuweit, Omã, Iraque, Cazaquistão e Argélia. Os oito começaram a desfazer sua camada mais recente de cortes de 2,2 milhões de bpd em abril.

O aumento de agosto representa um salto em relação aos aumentos mensais de 411.000 bpd que a Opep+ havia aprovado para maio, junho e julho, e 138.000 bpd em abril.

A Opep+ citou uma perspectiva econômica global estável e fundamentos de mercado saudáveis, incluindo baixos estoques de petróleo, como motivos para liberar mais petróleo.

A aceleração ocorreu depois que alguns membros da Opep+, como o Cazaquistão e o Iraque, produziram acima de suas metas, irritando outros membros que estavam aderindo aos cortes, disseram as fontes.

A produção do Cazaquistão voltou a crescer no mês passado e atingiu o maior nível de todos os tempos.

A Opep+, que agrupa a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados liderados pela Rússia, quer expandir sua participação no mercado em meio ao aumento da oferta de produtores concorrentes, como os Estados Unidos, disseram as fontes.

Com o aumento de agosto, a Opep+ terá liberado 1,918 milhão de bpd desde abril, o que deixa apenas 280.000 bpd a serem liberados do corte de 2,2 milhões de bpd. Além disso, a Opep+ permitiu que os Emirados Árabes Unidos aumentassem a produção em 300.000 bpd.

O grupo ainda tem em vigor outras camadas de cortes que totalizam 3,66 milhões de bpd. A próxima reunião do grupo de oito membros da Opep+ será em 3 de agosto.

(Reportagem da Sala de Imprensa da Opep)