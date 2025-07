Testamos pó compacto da Selena Gomez: 'Segura o suor e dura o dia todo'

Confesso que, por muito tempo, deixei o pó compacto fora da minha vida. Resenhas e maquiadoras que eu acompanhava diziam que o pó solto era o melhor produto para segurar a make e o suor, além de marcar menos as linhas de expressão. Foi procurando novidades que encontrei o pó compacto Rare Beauty Finalizador True to Myself Tinted e resolvi testar.

Foi "amor à primeira passada". Minha pele é daquelas que basta andar um pouquinho que a maquiagem fica completamente derretida. O pó da Rare Beauty, marca que pertence à atriz e cantora Selena Gomez, reduziu o brilho e segurou o suor, fazendo com que a maquiagem durasse praticamente o dia todo. Confira a seguir o que mais gostei nesse produto e alguns pontos de atenção:

O que gostei

Segura o suor. Ao passar o produto, a maquiagem dura praticamente o dia todo, segurando o suor.

Não marca. O pó é leve e não marca as linhas de expressão.

Dá para construir camadas. O produto não tem uma grande cobertura, mas é possível adicionar mais pó até deixar do jeito que te agrada. Funciona também como complemento para o corretivo. Não pesa na pele nem tem efeito "reboco".

Tamanho certo. A embalagem é compacta, minimalista e no tamanho certo para guardar no nécessaire ou levar para qualquer lugar. E tem um bônus: espelho.

Diversas cores. São 14 variações de cores, dando mais opções para os diferentes tons de pele.

Pó compacto da Rare Beauty Imagem: Arquivo pessoal/Jéssica Nascimento

Pontos de atenção

Falta de aplicador. Senti falta de uma esponjinha para aplicar o produto. Tive que comprar à parte. A Rare Beauty possui um aplicador, mas outras esponjas mais baratas cumprem o mesmo propósito.

Preço. O preço é um pouco salgado, mas o produto rende bastante.

O que mudou para mim

Segundo o fabricante, o produto disfarça e suaviza linhas de expressão, tem efeito matte, reduz o brilho, fixa a maquiagem com cobertura leve, além de trazer um acabamento natural. Também garante que o pó não contém talco, não pesa na pele, não acumula e não obstrui os poros. Dei "check" em tudo.

Após testar vários pós —soltos, translúcidos, banana e compacto— cheguei ao meu preferido. Ele segura muito meu suor e rende bastante.

Para quem esse produto é indicado

Para quem procura diferentes opções de cores, já que a marca possui 14 tonalidades

Para quem busca uma pele mais leve e natural, sem aspecto pesado

Para pessoas com pele madura, pois o pó não marca as linhas de expressão

Para quem transpira muito e precisa de uma maquiagem resistente ao suor

