Musiala sofre lesão assustadora contra o PSG na Copa de Clubes

O meia-atacante alemão Jamal Musiala, do Bayern de Munique, sofreu uma lesão aparentemente grave no tornozelo esquerdo durante a derrota do time bávaro para o Paris Saint-Germain por 2 a 0 neste sábado (5), em Atlanta, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

A lesão ocorreu em uma jogada relativamente sem perigo nos acréscimos do primeiro tempo. Musiala tentou buscar um lançamento longo na área do PSG e ficou preso entre o zagueiro Willian Pacho e o goleiro Gianluigi Donnaruma, que caiu sobre o tornozelo do atacante do Bayern ao mergulhar para pegar a bola.

Musiala foi imediatamente cercado por vários jogadores e pelos médicos, e o juiz apitou o final do primeiro tempo. Ele foi substituído por Serge Gnabry.

O técnico do Bayern, Vincent Kompany, não deu detalhes sobre a gravidade da lesão, mas reconheceu que "não parece nada bom".

"Parece uma lesão no tornozelo, mas não vou diagnosticar na frente de vocês", disse o Kompany à imprensa, relatando o clima no vestiário bávaro durante o intervalo.

"A situação do Jamal foi muito emotiva, todos nós vimos o que aconteceu, não parece nada bom. Esperamos que não seja muito grave e que ele se recupere da melhor forma possível", afirmou o treinador.

"Foi complicado. Poucas vezes fiquei tão irritado no intervalo, não com meus jogadores, mas porque o futebol é a vida desses jovens. Um garoto como o Jamal vive para isso", Kompany.

"Meu sangue está fervendo agora porque isso aconteceu com um garoto que ama esse esporte e é muito importante para o nosso time", continuou.

O técnico do PSG, Luis Enrique, iniciou sua entrevista coletiva com uma mensagem de apoio a Musiala.

"Quero desejar a ele uma rápida recuperação. Já estava claro em campo que foi uma jogada difícil e ele teve muito azar porque [Donnarumma] caiu em cima dele", disse treinador espanhol. "Ficou claro que não houve má intenção".

