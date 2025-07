Mundial: Chelsea derrota Palmeiras por 2 a 1 e faz semifinal com Flu

? Mundial de Clubes da FIFA ? (@fifaworldcup_pt) July 5, 2025

No entanto, o Palmeiras, que atuou com vários defensores reservas, não conseguiu se segurar e permitiu que o Chelsea marcasse em mais uma oportunidade para garantir a classificação. Aos 37 minutos, Gusto recebeu na ponta esquerda e bateu na direção do gol. A bola desviou em Giay e acabou enganando o goleiro Weverton.

A partir daí a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira não teve mais forças para tentar uma nova reação e a vaga ficou mesmo com o time da Inglaterra.