Morre fundador da Igreja Maranata; pastor Gedelti Gueiros tinha 93 anos

Faleceu na madrugada deste sábado, 5, o pastor Gedelti Gueiros, fundador e presidente da Igreja Maranata. Ele estava internado há 4 dias em Vila Velha, na Grande Vitória, em decorrência de um infarto. A informação sobre o falecimento foi publicada no perfil da Igreja Maranata no Instagram.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), decretou luto oficial e três dias no Estado. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também decretou luto de três dias na cidade. O pastor deixa uma filha e dois netos.

A igreja fundada por Gueiros em 1968 tem mais de 5 mil templos espalhados pelo Brasil e está presente em cerca de 100 países.

Gedelti Gueiros, nascido em Bom Jesus do Itabopoana (RJ), foi com a família para Vila Velha ainda criança. Formou-se em odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e foi professor universitário.

Em 2013, ele foi preso sob acusação de estelionato, formação de quadrilha e duplicata simulada. Segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo, Guedelti e outros integrantes da igreja teriam desviado o dízimo dos fiéis em uma movimentação financeira de R$ 24,8 milhões.

O pastor ainda teria sido acusado de coagir testemunhas do inquérito durante as investigações. Gedelti chegou a cumprir um período de prisão domiciliar por ter mais de 80 anos.

O gerente de Comunicação da ICM, pastor Josias Junior, divulgou que o velório será realizado neste sábado, às 16h, e aberto ao público no Maanaim de Carapina, na Serra, Grande Vitória. O sepultamento será no domingo, 6, às 13h, no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha.