Khamenei faz primeira aparição pública desde cessar-fogo com Israel

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, participou neste sábado de uma cerimônia religiosa em Teerã, segundo imagens divulgadas pela imprensa estatal, as primeiras de uma aparição pública do líder desde o cessar-fogo com Israel, em 24 de junho.

Um vídeo exibido pela TV estatal mostra Khamenei cumprimentando fiéis em uma mesquita, durante cerimônia pelo aniversário do martírio do imã Hussein, uma data importante para os muçulmanos xiitas.

A última aparição de Khamenei havia sido na semana passada, em discurso gravado.

