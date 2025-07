JBS faz primeiro embarque de carne bovina ao Vietnã

A JBS informou que o primeiro carregamento de carne bovina para o Vietnã, com 27 toneladas processadas na unidade da Friboi de Mozarlândia (GO), foi feito neste sábado, 5. A habilitação para exportar ao país asiático foi concedida nessa semana.

Segundo a nota da JBS, a abertura do mercado vietnamita é um movimento estratégico da companhia na Ásia, região com crescente demanda por proteína animal e protagonismo econômico. Além de Mozarlândia, a unidade da JBS de Goiânia também recebeu habilitação para exportar ao Vietnã, considerado um dos mercados mais promissores do Sudeste Asiático para proteínas animais.

Ainda segundo a JBS, em 2024, os vietnamitas importaram cerca de 300 mil toneladas de carne bovina e de búfalo, com destaque para produtos voltados ao consumo interno de uma classe média em expansão.

A JBS foi a primeira empresa brasileira do setor a investir diretamente no território vietnamita. Desde 2014, a companhia opera no país com uma planta de couro no distrito de Dong Nai, especializada em acabamentos para os setores de estofados e calçados, e que destina pouco mais de 60% da produção ao próprio mercado vietnamita.