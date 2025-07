Inundações repentinas deixam pelo menos 24 mortos no Texas; duas dúzias permanecem desaparecidas

Por Steve Gorman

(Reuters) - Chuvas torrenciais desencadearam inundações repentinas ao longo do rio Guadalupe, no Texas, na sexta-feira, matando pelo menos 24 pessoas, enquanto as equipes de resgate se esforçavam para salvar dezenas de vítimas presas pela água alta ou dadas como desaparecidas no desastre, disseram as autoridades locais.

Entre os desaparecidos, havia de 23 a 25 pessoas listadas como desaparecidas em um acampamento de verão cristão só para meninas, localizado às margens do Guadalupe, inundado pela chuva, disseram as autoridades.

Em uma coletiva de imprensa no final da sexta-feira, quase 18 horas após o início da crise de 4 de julho, o governador do Texas, Greg Abbott, disse que as operações de busca e resgate continuariam durante a noite e o sábado.

Abbott disse que os recursos dedicados ao esforço seriam "ilimitados".

Falando aos repórteres a bordo do Air Force One no final de um dia de eventos públicos, o presidente Donald Trump disse "nós cuidaremos deles", quando perguntado sobre a ajuda federal para o desastre.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos declarou uma emergência de inundação repentina em partes do condado de Kerr, no centro-sul de Texas Hill Country, cerca de 105 km a noroeste de San Antonio, após tempestades que despejaram até 30 cm de chuva.

Dalton Rice, gerente da cidade de Kerrville, a sede do condado, disse aos repórteres que as inundações extremas ocorreram antes do amanhecer, com pouco ou nenhum aviso, impedindo que as autoridades emitissem ordens de retirada antecipadas, já que o Guadalupe subiu rapidamente acima do nível de inundação principal.

"Isso aconteceu muito rapidamente, em um período muito curto de tempo que não podia ser previsto, mesmo com radar", disse Rice. "Isso aconteceu em um período de menos de duas horas."

As autoridades estaduais de gerenciamento de emergências haviam alertado, já na quinta-feira, que o oeste e o centro do Texas enfrentariam chuvas fortes e ameaças de inundações repentinas "nos próximos dias", citando as previsões do Serviço Nacional de Meteorologia antes do fim de semana do feriado.

Mas as previsões meteorológicas em questão "não previram a quantidade de chuva que vimos", disse W. Nim Kidd, diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas, em uma coletiva de imprensa na noite de sexta-feira.

As exibições de fogos de artifício do 4 de julho acabaram sendo canceladas em comunidades atingidas pelas enchentes em toda a região, incluindo Kerrville, onde o local para a comemoração planejada para a noite de sexta-feira do Dia da Independência dos EUA foi submerso pelo rio cheio de chuva.

(Redação e reportagem de Steve Gorman em Los Angeles; reportagens adicionais de Ismail Shakil em Ottawa, Jasper Ward em Washington, Acharya Bhargav em Toronto e Daniel Trotta em Carlsbad, Califórnia)