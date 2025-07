Governo brasileiro lamenta mortes no Texas por fortes chuvas

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) emitiu nota à imprensa, neste sábado (5), que expressa condolências ao povo e ao governo dos Estados Unidos (EUA) pelas 32 mortes confirmadas, dezenas de pessoas desaparecidas e as centenas de desabrigados em decorrência de fortes chuvas e enchentes que atingiram a região central do estado do Texas, nesta sexta-feira (4).

No texto em que manifesta solidariedade, o governo brasileiro aponta causas de eventos climáticos extremos.

"O governo do Brasil reafirma que as alterações climáticas intensificam eventos extremos e aumentam a frequência de desastres semelhantes, o que torna ainda mais urgente a necessidade de medidas conjuntas por parte da comunidade internacional", diz a nota do Itamaraty.

O MRE confirma que, até o momento, não há registro de vítimas brasileiras.

Em caso de emergência, a comunidade brasileira residente no Texas poderá entrar em contato com o plantão do Consulado-Geral em Houston, cidade do Texas, pelo telefone +1 (281) 384-4966.

Entenda

De acordo com a agência Reuters, pelo menos 23 pessoas do acampamento cristão de verão Camp Mystic estariam desaparecidas, a maioria delas eram meninas. As águas do rio Guadalupe subiram quase nove metros rapidamente perto deste acampamento.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos informou que a emergência de inundação repentina atingiu ontem grande parte no condado de Kerr, o epicentro da inundação.

Neste sábado, o presidente dos EUA, Donald Trump, também lamentou as mortes e prometeu apoio do governo federal para o Texas, após as enchentes.