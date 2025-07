França espera acordo com Estados Unidos neste fim de semana sobre tarifas alfandegárias

O ministro da Economia francês, Eric Lombard, disse no sábado (5) que espera um acordo neste fim de semana para evitar a imposição de tarifas punitivas aos Estados Unidos. Lombard ameaçou os americanos dizendo que, caso não haja acordo, a União Europeia irá responder com mais vigor.

"Sobre as tarifas, possivelmente tudo será decidido neste fim de semana, já que uma delegação da Comissão (Europeia) está em Washington. Caso contrário, a Europa, sem dúvida, terá de mostrar mais vigor em sua resposta para restaurar o equilíbrio", confidenciou Lombard.

No início de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou polêmica ao anunciar um aumento drástico de tarifas contra o resto do mundo. Uma sobretaxa mínima de 10%, que poderia subir para 50%, para países que exportam mais do que importam dos Estados Unidos.

Trump, então, suspendeu essas tarifas, abrindo caminho para negociações comerciais com cada país. O presidente dos EUA estabeleceu o prazo até 9 de julho para que Washington e seus parceiros chegassem a um acordo, sob pena de enfrentarem tarifas ainda mais altas sobre suas exportações para os Estados Unidos.

Donald Trump afirmou na sexta-feira que assinou cartas endereçadas aos parceiros comerciais dos EUA sobre a aplicação de tarifas punitivas por Washington e que serão enviadas na segunda-feira.

Segundo Trump, essas tarifas podem variar de um país para outro, da China à União Europeia, de uma faixa de 10% a um percentual muito maior, chegando a 70 pontos. "Os países em questão começarão a pagar em 1º de agosto", disse Trump.

"É um mundo de predadores"

"Imagine o mundo como um playground, onde todos estão brincando de amarelinha com equipamentos de segurança e seguindo as regras. Então, três valentões aparecem e não seguem mais as regras, derrubam as mesas de jogo e empurram as crianças que estavam brincando. É um mundo de predadores", disse o ministro da Economia da França sobre os Estados Unidos, a Rússia e a China.

Em relação a Pequim, Eric Lombard disse que "é fundamental que a União Europeia levante barreiras tarifárias para proteger sua indústria da China".

"Fizemos isso com o aço e com a indústria automobilística. Precisamos fazer isso em todos os nossos segmentos industriais. Caso contrário, a política da China, que consiste em ter uma capacidade de produção superior a 50% da participação no mercado global em cada segmento industrial, acabará com nossa indústria", alertou.

Eric Lombard viajará a Berlim no dia 16 de julho, quando se encontrará com o ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil, e a ministra da Economia e Energia da Alemanha, Katherina Reiche.