Forças Armadas protegem caminhos do Brics; nada muda nas praias

Desde o último dia 3 e até o próximo dia 9, trechos do Rio estão reforçados com a presença de homens e mulheres das Forças Armadas, que complementam a segurança pública na cidade durante a reunião da cúpula do Brics.

Os militares estão posicionados em trechos que ligam o aeroporto internacional do Galeão, na Ilha do Governador, ao MAM (Museu de Arte Moderna) —sede do evento— e à zona sul, onde autoridades estão hospedadas. Nas demais regiões, nada mudou: praias cheias e regiões periféricas em dias normais.

O que aconteceu

Cerca de 30 mil militares das Forças Armadas, de todas as partes do Brasil, estão na cidade. Os homens do Exército são os mais vistos pela população, por estarem fixados no território, em partes estratégicas para a reunião da cúpula de líderes, que será realizada entre amanhã e segunda-feira. Militares e viaturas, com armas de grosso calibre, são vistos próximos ao MAM e ao túnel Santa Bárbara, que liga o Aterro do Flamengo à zona sul, onde está parte das delegações.

A presença dos militares do Rio ocorre por meio da GLO (Garantia da Lei e da Ordem). A medida foi oficializada por meio de decreto presidencial no último dia 1º. Segundo o texto assinado pelo presidente Lula (PT), os militares devem atuar em conjunto com os órgãos de segurança pública federais e do estado do Rio. A atuação das Forças Armadas é coordenada pelo Ministério da Defesa, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

ilitares do Exército fazem a segurança da Cúpula do Brics, no Rio Imagem: Paulo Carneiro/Ato Press/Estadão Conteúdo - 4.jul.2025

A Marinha está com 2.000 homens e mais de cem embarcações navais. Eles estão com a missão de garantir a segurança marítima e litorânea da cidade entre Copacabana, na zona sul, e Recreio, na zona oeste. Os militares da Marinha também estão nas proximidades da Marina da Glória e pontos estratégicos da Baía de Guanabara. Caso seja necessário, eles também podem atuar em terra junto ao Exército.

Os militares da Aeronáutica estão responsáveis pela fiscalização do espaço aéreo da cidade, sobretudo no controle de aeronaves e drones. Entre amanhã e segunda-feira, o aeroporto Santos Dumont, no centro, estará fechado para voos e decolagens. A Aeronáutica colabora com o desvio de voos do Santos Dumont para o aeroporto internacional do Galeão, na Ilha do Governador.

Regiões que têm ponto de atenção pela presença de diferentes grupos criminosos organizados e que são caminho para as delegações também foram reforçadas. Há patrulhamento reforçado nas linhas Vermelha e Amarela, onde no entorno vivem pessoas vulneráveis, integrantes do CV (Comando Vermelho), TCP (Terceiro Comando Puro) e milicianos, assim como nos acessos do Galeão.

Segurança no Rio foi reforçada por causa da Cúpula do Brics Imagem: Xinhua/Claudia Martini - 4.jul.2025

O Exército afirma que o esquema de segurança, previsto para até o próximo dia 9, tem como objetivo garantir a segurança da população do Rio, não só a proteção das autoridades e delegações. "A operação reforça a integração entre as Forças Armadas, os órgãos de segurança pública e demais instituições envolvidas na segurança da cúpula, evidenciando o comprometimento com a excelência na condução das atividades durante o evento internacional", informou, em nota, o CML (Comando Militar do Leste).

Foram listadas pelo CML as principais ações previstas para o período desta GLO no Rio. Entre elas: defesa química, biológica, radiológica e nuclear, escola de autoridades e comitivas, segurança de parâmetros e locais de hospedagem, proteção de infraestruturas críticas, patrulhamento aéreo, ações de contraterrorismo, guerra eletrônica, defesa cibernética, defesa antiaérea, contramedidas de drones hostis, defesa aeroespacial, proteção marítima e fluvial.

Vida na praia segue, mas trânsito é alterado

Enquanto isso, a vida segue normal na cidade. Depois de dias frios, o sol apareceu e, com isso, as praias de Copacabana, Ipanema e Leblon ficaram cheias. Favelas da zona sul, como Vidigal e Tabajaras não tiveram suas rotinas alteradas. Assim como os bairros do centro e zonas norte e oeste da cidade.

Banhistas aproveitam a volta do sol no Rio Imagem: Luís Adorno/UOL

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou o esquema especial de trânsito na cidade durante a reunião do Brics. Desde o dia 3 até 22h de hoje, a circulação de carros está restrita na avenida Atlântica, em Copacabana. Entre 22h de hoje e o fim do dia 7, a avenida Atlântica estará interditada nos dois sentidos. Somente moradores terão acesso com comprovante de residência.

O Aterro do Flamengo ficará bloqueado para circulação de carros e pedestres entre 12h de hoje e o fim de segunda-feira (7). O acesso à praia é possível, por meio das passagens subterrâneas. Na orla entre Ipanema e Leblon, a pista está liberada para carros. Ela não será fechada para área de lazer, como costuma ocorrer aos domingos.

A circulação na praia do Flamengo está fechada entre 20h e 3h durante o período entre 3 e 7 de julho. Nos demais horários, o acesso terá restrições com fiscalização da Guarda Municipal. Não estão permitidos no local: bicicletas, quadriciclos, patinetes, objetos perfurocortantes, vidros, guarda-sol ou hastes de bandeiras.

Linhas de ônibus da zona sul foram desviadas. Segundo a Prefeitura do Rio, as linhas do Aterro do Flamengo foram desviadas para a praia do Flamengo, enquanto as linhas que passam pela avenida Atlântica foram desviadas para a rua Barata Ribeiro e avenida Nossa Senhora de Copacabana.