Exposição em São Paulo antecipa celebrações de 200 anos de Júlio Verne

Uma nova exposição que será aberta ao público neste sábado (5) vai apresentar

uma imersão pelas obras e aventuras do escritor francês Júlio Verne, autor de livros como Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias e Vinte Mil Léguas Submarinas. Chamada de Uma Viagem Imersiva e Extraordinária - Júlio Verne 200, a mostra fica em cartaz no MIS Experience, na região da Água Branca, em São Paulo.

A exposição, que já passou por Barcelona (Espanha) e Bruxelas (Bélgica), antecipa as celebrações pelos 200 anos de nascimento do autor. "Este ano se completam 125 anos desde a morte de Júlio Verne. Mas em 2028 celebraremos 200 anos de seu nascimento", ressaltou Olga Alekseeva, diretora de Estratégia da Layers of Reality, um estúdio pioneiro na criação de conteúdo de realidade aumentada e que é um dos idealizadores da mostra.

Nascido em Nantes (França), em 1828, Júlio Verne é um dos escritores mais populares no mundo e considerado um dos "pais da ficção científica", com obras que combinam elementos científicos e tecnológicos com imaginação, muitas viagens e espírito de aventura. "Minha intenção é completar uma série que represente, em forma de romance, meu estudo completo da superfície do mundo e do espaço. Ainda há lugares no mundo que meus pensamentos não alcançaram. Há muito a se fazer e, se a saúde e a força me permitirem, espero concluir essa tarefa", diria o próprio escritor.

Seu legado influenciou profundamente a literatura, o cinema e a cultura popular. "O Júlio Verne era um homem muito curioso. Ele se formou em faculdades da época, mas tinha esse interesse pela ciência. E aí escreveu alguns livros que ficaram muito famosos e que a gente chama de início da ficção científica",

disse o diretor-geral do MIS Experience, André Sturm.

"Mas o que é muito legal é que, ao mesmo tempo que os livros são divertidos, com uma trama muito divertida e personagens com os quais você se identifica, ele previu máquinas e possibilidades que não existiam [na época], mas que todas vieram a acontecer, de tão realistas que eram suas previsões. Então, a viagem ao mundo, à Lua ou à ilha misteriosa, tudo isso acabou acontecendo. São livros que permanecem interessantes 150 ou 180 anos depois de terem sido escritos", completou o diretor-geral.

Inédita no país, a exposição foi montada

em um espaço de mais de 1,5 mil metros quadrados e

dividida em oito salas. O

público será exposto a diversas experiências como projeções imersivas, realidade virtual, metaverso e instalações interativas, que remetem a cenários inspirados nas obras deVerne. "As pessoas aqui vão encontrar muitas histórias escritas por Júlio Verne", reforçou Olga.

Em entrevista à Agência Brasil, ela contou que a exposição foi idealizada unindo o rigor histórico e o literário, mas sem deixar de lado a imaginação. "Essa é uma oportunidade que temos hoje graças à tecnologia e em que podemos imaginar esses mundos que só estavam dentro de nossas cabeças", disse.

Viagem ao Brasil

Um dos livros de Verne que estará em destaque dentro dessa mostra é A Jangada: 800 Léguas pelo Amazonas, cuja história se passa no Brasil.

"Para nós, esse é um ponto muito bonito porque é uma conexão com o Brasil, em como ele imaginava o Brasil. Os óculos de realidade virtual nos permitem passear dentro desses mundos seja vivendo embaixo da terra ou viajando à Lua", destacou Olga.

Uma das intenções principais dessa mostra, segundo Sturm, é estimular o prazer da leitura, principalmente entre crianças e jovens. "Um dos nossos objetivos é que eventualmente as pessoas que ainda não conheçam esses livros saiam com vontade de lê-los, porque, afinal de contas, leitura é um prazer fundamental na vida", disse ele à reportagem da Agência Brasil.

