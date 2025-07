EUA buscam crianças desaparecidas em enchente que deixou dezenas de mortos

Moradores, familiares e autoridades atuam nas buscas por pessoas desaparecidas nas enchentes provocadas por tempestades no Texas, nos Estados Unidos. Um dos rios da região, o Guadalupe, subiu seis metros em apenas duas horas. Casas e árvores foram arrastadas e uma cidade invadida pela água.

O que aconteceu

Pelo menos 51 pessoas morreram nas inundações. Há registro de vítimas fatais em quatro condados texanos. Foram 43 em Kerr, sendo 15 crianças; outras quatro em Travis; três em Burnet e uma em Kendall.

Pais buscam notícias dos filhos nas redes sociais. Familiares compartilharam mensagens desesperadas e imagens das crianças em perfis e grupos online, na tentativa de encontrar informações. Parentes foram a centros de reunião para localizar familiares e também se arriscam nas buscas.

Pedestres passam por destroços das chuvas que atingiram o Texas e deixaram dezenas de mortos Imagem: 05.jul.25 - Marco Bello/Reuters

Corpos de quatro meninas, que tinham entre 8 e 9 anos, foram encontrados hoje. Elas estavam em um acampamento de verão no condado de Kerr. Conhecida como Camp Mystic, a colônia de férias funciona há 100 anos às margens do rio Guadalupe, que transbordou rapidamente com as chuvas.

As famílias de Renee Smajstrla e Sarah Mars, que tinham 8 anos de idade, confirmaram as mortes nas redes sociais. A mãe de Janet Hunt, 9, informou a morte da filha à CNN. A família de Lila Bonner pediu privacidade em meio ao "luto inimaginável". As buscas por outras 27 crianças continuam em andamento. Uma das sobreviventes disse à mãe que conseguiu escapar quebrando a janela da cabana onde dormia.

Total de desaparecidos ainda é incerto. O vice-governador do Texas, Dan Patrick, pediu orações. "Daquelas de se ajoelhar mesmo, para que a gente encontre essas meninas", afirmou. "Não vamos parar até encontrarmos todos os desaparecidos", disse W. Nim Kidd, chefe da Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas em entrevista a jornalistas.

Chefe dos Bombeiros Voluntários da Área de Marble Falls também está desaparecido. Segundo uma autoridade do condado de Burnet, acredita-se que Michael Phillips estivesse dirigindo um veículo de emergência para atuar em um resgate na região e tenha sido arrastado pela correnteza.

Governo declarou situação de desastre

Imagem de drone mostra casas inundadas após chuvas torrenciais provocarem enchentes ao longo do rio Concho, em San Angelo, Texas Imagem: Patrick Keely/Reuters

O governador do Texas, Greg Abbott, declarou situação de desastre em 20 condados, segundo a CNN. Um dos mais atingidos é o de Kerr, onde ocorreram a maioria das mortes e há dois acampamentos de verão. A cidade de Kerrville foi uma das mais afetadas. As águas invadiram as ruas na madrugada de ontem após rio Guadalupe transbordar.

Milhares de pessoas estão sem energia elétrica. Há pelo menos 3.500 sem luz no condado de Burnet County, segundo o New York Times. Em Kerr, são 2.700.

Presidente Donald Trump classificou as enchentes como "chocantes". Ele afirmou que sua gestão está trabalhando junto ao governo do Texas e que oferecerá ajuda federal ao estado. "Nós cuidaremos deles", disse Trump a jornalistas ontem à noite.

Primeira-dama Melania Trump prestou solidariedade às famílias das vítimas. "Meu coração está com os pais no Texas neste momento. (...) Estou pensando em vocês e mandando orações por força, conforto e resiliência", escreveu nas redes sociais.

Tempestades foram mais fortes que o esperado

Visão de drone mostra árvores caídas em Comfort, Texas Imagem: Marco Bello/Reuters

Intensidade das chuvas superou as previsões. Tempestades entre a noite de quinta e a manhã de ontem despejaram volumes muito acima do esperado. As chuvas atingiram dois braços do rio, que se uniram e causaram a inundação.

Nível do rio Guadalupe subiu de 2,1 metros para 8,8 metros em duas horas. A força da água surpreendeu moradores e equipes de emergência, segundo a CNN.