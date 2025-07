Enchentes no Texas deixam 24 mortos e mais de 20 meninas desparecidas

Pelo menos 24 pessoas morreram em decorrência de uma enchente provocada por fortes tempestades no Texas, nos Estados Unidos. Equipes de resgate buscam por um grupo de meninas que desapareceu de um acampamento de verão.

O que aconteceu

Mais de 20 meninas estão desaparecidas. Veículos de imprensa informam números diferentes— o jornal americano New York Times fala em 25 desaparecidas, e a agência de notícias Reuters, em 23. As crianças estavam no acampamento de Camp Mystic, no condado de Kerr, às margens do Rio Guadalupe, que subiu mais de seis metros em menos de duas horas e transbordou. Segundo o xerife local, as buscas continuam em andamento para localizá-las

Número de mortos na enchente subiu para 24. Equipes de resgate atuaram durante a madrugada após fortes inundações atingirem a região central do estado americano. As águas começaram a subir na manhã de ontem e atingiram casas e um acampamento de verão. Além das meninas, há mais desaparecidos, mas a quantidade exata ainda é desconhecida.

Vice-governador do Texas pediu que a população faça orações pelas meninas desaparecidas. "Daquelas de se ajoelhar mesmo, para que a gente encontre essas meninas", afirmou Dan Patrick.

4.jul.2025 - Equipes de busca e resgate de Boerne atuam ao longo do rio Guadalupe que transbordou com as fortes chuvas, em Comfort (Texas), nos Estados Unidos Imagem: Eric Vryn/Getty Images via AFP

Pais buscam notícias dos filhos nas redes sociais. Familiares compartilharam mensagens desesperadas e imagens das crianças em perfis e grupos online, na tentativa de encontrar informações. Parentes se dirigiram a centros de reunião para localizar os familiares.

Nível do Rio Guadalupe subiu de 2,1 metros para 8,8 metros em curto intervalo de tempo. De acordo com a CNN, a força da água surpreendeu moradores e equipes de emergência. Vídeos publicados em redes sociais mostram casas e árvores arrastadas pela cheia súbita.

Chuvas foram mais intensas que o previsto. Tempestades entre a noite de quinta e a manhã de ontem despejaram volumes muito acima do esperado. As chuvas atingiram dois braços do rio, que se uniram e causaram a inundação.

Cidade no Texas foi tomada por enchente repentina. Kerrville, no centro do estado, foi uma das áreas mais afetadas após fortes chuvas elevarem o nível do Guadalupe. A água invadiu a cidade durante a madrugada de ontem.

Moradores tiveram que fugir de barco e passaram até por linhas de energia caídas para se salvar. "Tivemos que dirigir sobre linhas de energia energizadas para sair daqui, porque a única outra maneira de ir era debaixo d'água", relatou Candice Taylor a uma afiliada da CNN americana.