Enchente no Texas repete tragédia ocorrida em 1987 que inspirou filme

A enchente que matou ao menos 27 pessoas e deixou um grupo de 27 meninas desaparecidas no Texas, EUA, ocorreu na mesma região de uma tragédia semelhante registrada em 1987.

O que aconteceu

Em 17 de julho daquele ano, uma enchente repentina no rio Guadalupe matou 10 adolescentes. O grupo estava em um ônibus e em uma van quando foi arrastado pela correnteza, após forte chuva na região de Comfort, que fica a cerca de 24 km ao sudeste do condado de Kerrville, onde acontece a tragédia de agora.

Adolescentes iam a acampamento religioso. O serviço meteorológico havia emitido alerta de evacuação nos arredores do rio Guadalupe em razão das fortes chuvas, mas o nível da água avançou mais do que o previsto—- cerca de nove metros —- e levou os veículos, que estavam com 43 jovens e monitores.

John Bankston Jr., 17, nunca teve o corpo encontrado. A hipótese levantada à época por policiais é de que ele havia sido soterrado por bancos de areia, e os restos mortais só reapareceriam com outra grande enchente. Melanie Finley, 14, morreu após se soltar acidentalmente da corda do helicóptero de resgate.

33 pessoas foram resgatadas com vida. Segundo reportagem do jornal "The New York Times", para se salvar, alguns dos sobreviventes precisaram se agarrar aos galhos mais altos de árvores como ciprestes e nogueiras. Eles relataram que ficaram rezando até a chegada dos helicópteros de resgate.

História inspirou o filme "Enchente: Quem Salvará Nossos Filhos?", lançado em 1993. Dirigido por Chris Tompson, o longa reconstitui os momentos de tensão gerados pelo episódio.

À época, a enchente de 1987 havia sido a pior em 55 anos no rio Guadalupe. O juiz Rob Kelly, do condado de Kerr, no entanto, relatou que, com base no nível de água de sua propriedade, a inundação que atingiu a região ontem pode ter sido ainda mais severa.

Chuvas intensas causaram rápida elevação do Guadalupe na madrugada de ontem. Ainda segundo o "The New York Times", os instrumentos de medição falharam em detectar o aumento repentino do nível do rio, que subiu seis metros em apenas duas horas e alagou o equipamento do Serviço Geológico dos EUA, que parou de transmitir dados às 4h35 da manhã, dificultando o monitoramento.

Região é conhecida como "corredor de enchentes". "Quando chove, a água não penetra no solo", explicou Austin Dickson, diretor da Community Foundation of the Texas Hill Country, fundação filantrópica que arrecada doações para ajudar entidades que atuam na resposta ao desastre." "Ela desce morro abaixo."

Volume de chuva em Hunt foi o maior desde os anos 1990. No condado, onde o rio Guadalupe se divide, choveu mais de 180 mm desde a tarde de anteontem—maior índice registrado em décadas na área.

Vice-governador pede orações

Corpos de três meninas mortas nas enxentes do Texas já foram localizados Imagem: Reprodução/Facebook

Corpos de três meninas que estavam em um acampamento cristão foram encontrados. As famílias de Renee Smajstrla e Sarah Mars, ambas com 8 anos, confirmaram a informação nas redes sociais. Já a morte de Janet Hunt, 9, foi informada à CNN pela mãe dela. Mais cedo, um tio de Renee publicou texto nas redes sociais, agradecendo àqueles que ajudaram a encontrá-la "por todas as orações e divulgação".

Outras 27 meninas continuam desaparecidas. Assim como as três crianças encontradas mortas, elas estavam no acampamento de verão de Camp Mystic, em Kerr, às margens do rio Guadalupe, que subiu mais de seis metros em menos de duas horas e transbordou. As buscas pelas crianças continuam em andamento.

Vice-governador do Texas pediu que a população faça orações pelas meninas desaparecidas. "Daquelas de se ajoelhar mesmo, para que a gente encontre essas meninas", afirmou Dan Patrick.

Pelo menos 15 condados foram atingidos pelas enchentes. A informação é de balanço oficial do governo do Texas, que disse também que mais de mil socorristas estão envolvidos na operação de resposta aos efeitos da tragédia.

Presidente Donald Trump classificou as enchentes como "chocantes". Ele afirmou que sua gestão está trabalhando junto ao governador do Texas, Greg Abbott, e que oferecerá ajuda federal ao estado. "Nós cuidaremos deles", disse Trump a jornalistas ontem à noite.