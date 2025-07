Enchente no Texas mata 24 pessoas, inclusive crianças, e deixa centenas de desaparecidos

As fortes chuvas que caíram no Texas, sul dos Estados Unidos, na madrugada deste sábado (5) provocaram inundações e deixaram ao menos 24 mortos e um número inexato de desaparecidos. A região mais castigada foi a localidade do rio Guadalupe, a noroeste de San Antonio.

"Posso confirmar que 24 pessoas morreram", disse o xerife do condado de Kerr, Larry Lethia, em coletiva de imprensa.

O xerife também indicou que 23 meninas estão desaparecidas. "As equipes de busca trabalham para encontrar este grupo que fazia um acampamento", declarou. Lethia ainda informou que elas participavam do Camp Mystic, um evento cristão às margens do rio Guadalupe.

"O Camp Mystic foi completamente destruído", contou Elinor Lester, de 13 anos, que participava do acampamento. A menor de idade disse que o local ficou sem água potável, eletricidade e internet.

A jovem contou que as meninas mais velhas ficaram instaladas numa área elevada, conhecida como Senior Hill. As cabanas das mais jovens, crianças a partir de 8 anos, ficavam na margem do rio e foram as primeiras a serem destruídas pela inundação.

Camp Mystic não era o único acampamento

As autoridades estão particularmente preocupadas com o destino de outros 750 menores, com idades entre 8 e 18 anos, que frequentavam outros acampamentos às margens do rio.

"Isso não significa que estes jovens estejam entre as vítimas; eles podem estar em algum lugar seguro ou sem comunicação", disse o vice-governador do Texas, Dan Patrick. "Peço ao povo do Texas que orem para que a gente encontre essas meninas", suplicou.

A enchente do rio Guadalupe também destruiu e arrastou casas e árvores. O governador Greg Abbot publicou um vídeo na rede social X que mostra uma vítima sendo resgatada de uma árvore por um helicóptero.

Oito metros acima do nível

De acordo com autoridades, o nível do rio Guadalupe subiu cerca de oito metros em 45 minutos. Isso significa quase 300 milímetros/hora de chuva, que é um terço da precipitação média anual do condado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar "em choque com a terrível inundação".

Até o momento, 237 pessoas foram resgatadas com vida.

Chuva esperada

O funcionário do condado de Kerr, Rob Kelly, enfatizou a natureza repentina da inundação, que ocorreu por volta das 4h da manhã de sábado. "É uma região que está acostumada a esse tipo de evento climático", disse.

"Temos inundações o tempo todo. Este é o vale fluvial mais perigoso dos Estados Unidos. Mas não tínhamos motivos para acreditar que seria algo parecido com o que realmente aconteceu", revelou.

Moradora de Kerville, Soila Reyna, de 55 anos, trabalha em uma igreja ajudando pessoas que perderam seus bens. "Nunca tinha visto nada parecido", contou.

Aproximadamente 500 socorristas e 14 helicópteros foram mobilizados para o resgate das vítimas. A Guarda Nacional do Texas e a Guarda Costeira também enviaram reforços.

"Tivemos dificuldade para chegar ao local nas primeiras horas por causa do tempo, mas quando amanheceu pudemos fazer buscas e resgates", disse o diretor de Segurança Pública do Texas, Freeman Martin.

Mais chuvas

"A chuva diminuiu, mas já fomos informados que haverá outra tempestade neste fim de semana ", alertou Martin, revelando que as áreas que serão atingidas são San Antonio e Austin.

Em meados do mês passado, pelo menos dez pessoas morreram em inundações em San Antonio após chuvas torrenciais.

(Com AFP)