Em reunião do Brics, Lula destaca trabalho de banco centrais em pagamentos transfronteiriços

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou atenção neste sábado, 05, para o trabalho de bancos centrais dos países-membros do Brics para desenvolver sistemas de pagamentos transfronteiriços instantâneos e seguros, que devem simplificar o comércio e os investimentos. O petista discursou no Fórum Empresarial do Brics, no Rio.

"Ontem, participei da décima reunião anual de governadores do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). Desde a criação do banco, US$ 40 bilhões foram aprovados em 120 projetos de transportes, saneamento básico e energia limpa. Ao impulsionar o uso de moedas locais, o NDB também tem contribuído para reduzir o custo de transação e facilitar operações financeiras", disse.

Lula aproveitou para fazer menção a conflitos geopolíticos globais, dizendo que o vínculo entre a paz e o desenvolvimento é "evidente". "Não haverá prosperidade em um mundo conflagrado, o fim das guerras e dos conflitos que se acumulam é uma das responsabilidades de chefes de Estado e de governo", afirmou o petista, no discurso.

O mandatário disse que o "vácuo de liderança" agrava crises enfrentadas pelas sociedades e que a cúpula do Brics vai apontar soluções para os problemas. Ele defendeu a integração entre países como alternativa às barreiras, e a solidariedade em vez da indiferença.