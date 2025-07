Acampamento cristão no Texas onde crianças morreram tem quase 100 anos

O acampamento de verão, no Texas (EUA), onde quatro crianças morreram e outras 27 estão desaparecidas após uma enchente, é um local quase centenário, fundado em 1926.

O que aconteceu

Conhecido como Camp Mystic, o acampamento fica em uma região montanhosa do condado de Kerrville e às margens do rio Guadalupe. As águas do rio subiram mais de seis metros em menos de duas horas e transbordaram.

O Mystic é um colônia de férias cristã e particular para meninas no verão. Há mais de 30 atividades para as crianças escolherem, como cerâmica, tiro com arco, basquete, aulas de arte, coral, culinária, canoagem e caiaque.

A equipe do Mystic se esforça para proporcionar às meninas uma atmosfera cristã saudável, na qual elas possam desenvolver qualidades pessoais e autoestima excepcionais.

Informações disponíveis no site do acampamento

Interior de cabana no Camp Mystic, em Hunt, Texas, após fortes enchentes atingirem o local Imagem: Ronaldo Schemidt/AFP

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, afirmou que cerca de 750 meninas estavam no acampamento esta semana. A informação é do jornal "The New York Times";

O local foi fundado em 1926 por um treinador da Universidade do Texas. Em 1939, uma família, cuja filha frequentava o acampamento, comprou o espaço e deu início "a muitas das tradições que ainda são seguidas pelos campistas".

Entre 1943 e 1945, o local deixou de ser um acampamento. Arrendado pelo governo federal americano, passou a atuar como um campo de reabilitação e recuperação para veteranos da Força Aérea do Exército da Segunda Guerra.

Os atuais proprietários e diretores estão no acampamento desde 1974. Eles são a terceira geração a administrar o Mystic, que está na mesma família desde 1939.

Seguindo o espírito Mystic, seus objetivos são aumentar a autoconfiança de cada campista e nutrir o desenvolvimento de suas personalidades individuais.

Site do acampamento Mystic

Corpos de meninas que estavam no acampamento foram encontrados. As famílias de Renee Smajstrla e Sarah Mars, ambas de 8 anos, confirmaram a informação nas redes sociais. Os corpos de Janie Hunt e Lila Bonner, ambas de 9 anos, também foram localizadas.

Mais cedo, um tio de Renee publicou texto nas redes sociais, agradecendo àqueles que ajudaram a encontrá-la "por todas as orações e divulgação". As buscas pelas demais meninas desaparecidas continuam em andamento.